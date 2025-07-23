«Очки — это медицинский инструмент»: почему не стоит носить дешевые линзы с маркетплейса

Разница между предложениями очевидна не только в цене.

В российских оптиках сложно найти очки дешевле 20 тысяч рублей, особенно с сильными минусовыми диоптриями.

Но на маркетплейсах можно найти такие же за 500 рублей. Как такое возможно?

«Тут как в анекдоте: "и правда, и неправда — обе рядом стоят"», — отвечает офтальмолог, профессор, д.м.н., руководитель клиники доктора Куренкова Вячеслав Куренков.

В чем разница между дорогими и дешевыми очками?

В оптиках предлагают линзы с кучей «наворотов» — тонкие, асферические, с разными покрытиями.

«Стоимость таких линз действительно может быть высокой, особенно если они произведены в Германии или Японии», — сказал эксперт в беседе с порталом «Городовой».

А на маркетплейсах продаются простые сферические линзы из дешевого пластика.

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Дешевые очки могут подойти в качестве временного варианта, но не для постоянного.

«Носить их постоянно я бы не рекомендовал, особенно если речь идет о серьезных диоптриях или сложных очках с цилиндрами», — предупреждает профессор Куренков.

«Очки — это медицинский инструмент»: как неправильная оптика влияет на здоровье

«Очки — это не просто оправа с линзами. Это медицинский инструмент, который напрямую влияет на зрение, утомляемость, осанку и даже головные боли», — подчеркивает офтальмолог.

Поэтому лучше потратиться на очки, чем потом долго лечиться.

«Так что нет, оптики не всегда хитрят. Они действительно предлагают сложный, индивидуальный продукт», — объясняет Вячеслав Куренков.

Важно понимать, за что вы платите — за качество и удобство.

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Главное — понимать, что очки — это не только аксессуар, но и важный элемент заботы о здоровье.

«Важно понимать, за что вы платите, и ориентироваться не на цену, а на качество и удобство», — советует профессор.

Как сделать правильный выбор и не прогадать

Выбирая очки, стоит взвесить все «за» и «против». Если зрение требует серьезной коррекции, лучше не экономить.

Но если вам нужны очки для чтения или работы за компьютером, можно рассмотреть и более бюджетные варианты.