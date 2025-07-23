Птицы-гиганты и звезды мемов: кого нужно увидеть в Ленинградском зоопарке этим летом

Знаменитый зверинец рассказывает о своих новых постояльцах и будущих праздниках.

В Санкт-Петербургском Ленинградском зоопарке стало еще интереснее — сюда недавно приехала пара африканских марабу, а всего через несколько дней здесь пройдет масштабный праздник капибары.

Однако зоопарк немного поднял цены, но это вынужденная мера.

Новенькие подопечные

Лаура и Рафаэль — молодые марабу, этим крупнейшим птицам Африки чуть больше года.

Они впечатляют своими размерами: размах крыльев этой птицы бывает больше 2,5 метров, а рост достигает полутора метров, сообщает зоопарк.

В Ленинградском зоопарке марабу уже прошли карантин и начали привыкать к новому дому, а рядом с ними обитают японские журавли.

Работники зоопарка предупреждают, что Лаура, например — весьма игривая и порой агрессивная птица, способная укусить или поранить любопытных посетителей.

День капибары

Но в этом июле праздник в зоопарке посвящен и другой звезде — капибаре, крупнейшему грызуну планеты, известному всем как «водосвинка».

27 июля в Ленинградском зоопарке будет отмечаться День капибары — событие, которое обещает стать очень увлекательным и познавательным для всей семьи.

В этот день посетителей ждет насыщенная программа: интерактивные площадки, где можно узнать, почему у капибар постоянно растут зубы и чем они питаются в природе.

Также всех ждут активные игры и творческие мастер-классы для детей и взрослых — чтобы не просто слушать лекции, а самим участвовать в празднике.

Вход дороже

Отметим в зоопарке поднялись цены на билеты. Вход для взрослых теперь стоит 800 рублей вместо прежних 700, для студентов и школьников — 400 рублей вместо 350. Для остальных категорий стоимость билетов не изменилась.

В Лензоопарке объясняют повышение цен необходимостью поддерживать высокие стандарты ухода за животными и развивать сам зоопарк.

Средства от продажи билетов идут на улучшение условий проживания питомцев и обновление инфраструктуры, которое планируется в ближайшее время.