«Сейчас действуют новые рекомендации»: как правильно оказать помощь человеку, который спрыгнул с высоты в воду

В Петербурге в последнее время многие спасают от жары и прыгают в водоемы прямо с мостов.

С наступлением лета и тепла в Петербурге и Ленинградской области заметно выросло количество вызовов скорой помощи.

Только на прошлой неделе в регионе их стало на 4,2% больше. Этот скачок связывают с травмами, полученными при прыжках в воду с большой высоты.

Из-за жары многие петербуржцы отчаянно пытались охладиться и для этого прыгали прямо с мостов.

Как помочь?

Терапевт Юлия Маршинцева рассказала «Городовому», чем опасны такие пряжки с высоты.

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «Не всегда мы видим камни, которые находятся в воде. Поэтому тут опасно просто так прыгать с моста. Если жарко, лучше все же спуститься и окунуться. Даже если человек прыгнул и удачно, не на камень и если он умеет плавать, то он доплывет. Если вдруг что-то случилось и человек без сознания, нужно скорее вытащить его на берег. Пока кто-то спасает, другой человек должен вызвать «скорую». Важно понять, дышит спасенный или нет. Когда вытащили человека на берег, сейчас действуют новые рекомендации по оказанию сердечно-легочной реанимации. Раньше считалось, что нужно и дышать, и массаж сердца делать. До скорой помощи важно наладить сердечно-сосудистую систему. Это очень сложно, и не всем это удается. Не нужно делать искусственное дыхание, но важно постараться постоянно делать непрямой массаж сердца до приезда врачей», — говорит эксперт.

По словам врача, если человек ударился мягкими тканями, например животом или боком, то он должен доплыть. Помощь смогут оказать только врачи.

Эксперт рекомендует в жару быть на жаре не больше 40 минут, чтобы не хотелось срочно охлаждаться, а также пить больше воды, прикрывать голову.