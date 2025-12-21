Чудо Петербурга: молитва Кронштадтского батюшки переписала диагнозы

В конце XIX века «Петербургский листок» регулярно публиковал материалы, вызывавшие живой интерес публики — свидетельства о чудесных исцелениях по молитве отца Иоанна Кронштадтского.

Газета от 27 ноября 1891 года пестрила сообщениями о двух поразительных случаях, бросающих вызов официальной медицине.

Эти истории ярко иллюстрируют веру людей в силу духовного покровительства, даже когда наука отводила им фатальный приговор.

Купец Смирнов и угроза голодной смерти

Первый случай касался Сергея Лукьяновича Смирнова, богатого купца из Бежецка Тверской губернии, ведущего крупную галантерейную торговлю.

Несколько лет назад у него развилось тяжелейшее заболевание горла, переросшее в нарост, который распространялся до становой жилы. Несмотря на лечение у местных и столичных врачей, состояние купца неуклонно ухудшалось.

Болезнь довела его до того, что он “не мог ни нить, ни есть и должен быль, по мнению пользовавших его врачей, умереть от голодной смерти”.

Консилиум бежецких докторов единогласно постановил — необходима операция. Однако сами они проводить ее отказались, настоятельно советуя ехать в Петербург, в клинику «Красного Креста» к доктору Павлову.

Прибыв в столицу, Смирнов направился прямо к доктору Павлову, который подтвердил опасность положения и назначил день операции.

По стечению обстоятельств, Смирнов встретился у своей сестры с потомственным почетным гражданином П. М. Становым — человеком, глубоко чтущим отца Иоанна Кронштадтского.

Становой, узнав о предстоящем хирургическом вмешательстве, начал уговаривать купца. Смирнов, будучи человеком “мало верующим”, ответил категорически:

«Не верю я, чтобы там, где нужен, по заключению врачей, ножик, могло помочь благословления отца Иоанна».

Вмешательство и знамение

Лишь накануне операции Смирнова удалось уговорить поехать в Кронштадт. Там его застали глубокой ночью, когда с парохода прибыл сам отец Иоанн.

Священник, узнав о тяжелобольном постояльце, немедленно приехал. При виде батюшки купца охватил “страх и какое-то радостное чувство”. Отец Иоанн лишь потрепал его по наросту и произнес:

«Не торопись, Бог милостив».

Напряжение не давало Смирнову уснуть. Однако, когда он собрался в церковь к утрене, то, подойдя к зеркалу, обнаружил, что нарост на шее исчез. Боль в горле, однако, оставалась.

После исповеди и причастия, когда купец вернулся за вещами для поездки в Петербург на операцию, хозяйка уговорила его подождать батюшку. В 9 часов отец Иоанн вернулся, отслужил молебен, а затем окропил Смирнова святой водой.

Удивление присутствующих не знало границ — купец, который несколько дней не мог глотать, смог “без всякой боли проглотить св. воду”. Вскоре он смог пить чай и есть булки.

Радость исцеления была такова, что Смирнов забыл об операции и уехал с отцом Иоанном, демонстрируя свое полное выздоровление монахиням бежецкого подворья.

Слепота, неверие и окончательное исцеление

Вторая история, описанная в продолжении, касается 17-летней Надежды Блиновой, дочери подрядчика из Парголово, которая в детстве ослепла.

Несмотря на все усилия родителей, включая лечение у врачей и знахарей, зрение ухудшалось, и девушка стала “кричать от невыносимой рези в глазах”. В Петербурге ее отец, г. Блинов, остановился у того же П. М. Станового.

Доктор, осмотрев Надежду, нашел, что единственная надежда — “опасная операция”. Услышав это, отец Блинов, хоть и с трудом, согласился на совет Станового обратиться к отцу Иоанну.

Батюшка, благословив девушку на пароходе, велел ей скорее спуститься, так как “для больных глаз вреден морской ветер”.

После молебна и омовения святой водой, через два дня девушка начала ощущать изменения:

“стала видеть какие-то темные тени”.

Врач, увидев перемену, предположил, что операцию можно отложить. Когда отец Иоанн вновь посетил квартиру, он промыл глаза Надежде и напутствовал:

«Веруй, Бог милостив. Он тебя исцелит».

На следующее утро девушка смогла видеть слабо, но четко. Отец Блинов, не веря в это чудо, вновь поспешил к доктору. Когда же отец Иоанн снова посетил дом, он велел девушке снять прописанные ей очки и вновь окропил глаза святой водой, сказав:

«Ну, теперь Господь Бог поможет тебе исцелиться навсегда и укажет сим знамением неверующим Свое Величие».

В результате у девицы Блиновой “проявилось самое хорошее зрение, какого она никогда и не думала даже иметь”. Отец Блинов, увидев результат, уверовал в силу молитвы и принялся каждому рассказывать о чудесном исцелении его дочери.

