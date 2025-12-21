Городовой / Общество / Индия и Бали: страны, где байк или машина — не роскошь, а необходимость для туристов из Петербурга
Индия и Бали: страны, где байк или машина — не роскошь, а необходимость для туристов из Петербурга

Опубликовано: 21 декабря 2025 14:00
Бали
Индия и Бали: страны, где байк или машина — не роскошь, а необходимость для туристов из Петербурга
Фото: Городовой.ру

Вот почему пешие отдыхающие тут не в почете.

Отправляясь в экзотические страны за впечатлениями, туристы часто недооценивают вопрос транспорта. «Городовой» узнал у учредителя туроператора Go Travel Натальи Ансталь, на каких популярных зарубежных курортах общественный транспорт не справляется с задачами самостоятельного путешественника, и без аренды там не обойтись.

Если в Турции, Таиланде или Вьетнаме можно комфортно обойтись такси и тук-туками, то некоторые направления изначально требуют наличия своего транспорта. Яркие примеры — Индия и Бали.

По словам эксперта, в Индии «без байка вообще не представляется отдых». Даже если отель находится через дорогу от пляжа, за 10–14 дней явно захочется увидеть больше.

Страна познаётся через самостоятельное перемещение: на рынок за продуктами, в соседний город или к удалённой достопримечательности. Общественный транспорт для этого плохо приспособлен.

Аналогичная ситуация на Бали. Остров больше, чем кажется, и его красота рассредоточена. Перемещаться с пляжа на пляж, добираться до храмов, водопадов или рисовых террас на общественном транспорте — история накладная и неудобная.

Наличие своих «двух или четырёх колёс» здесь не вопрос комфорта, а условие для полноценного знакомства со страной.

Выбирая для отпуска Индию, Бали или другие страны со слабо развитой сетью общественного транспорта, сразу закладывайте в бюджет и план аренду байка или автомобиля. Без этого вы рискуете провести весь отпуск в радиусе пары километров от отеля, так и не увидев того, за чем, собственно, и приехали.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
