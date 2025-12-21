Городовой / Город / Петербургу включили «жёлтый» свет: город предупреждают о коварной гололедице
Опубликовано: 21 декабря 2025 19:21
Городовой ру

Водителей призвали временно не пользоваться личными автомобилями.

В Санкт-Петербурге установлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с гололёдом. Как сообщили в администрации города, этот режим сохранится с девяти часов утра 22 декабря и завершится в полдень 23 декабря. В этот период на дорогах прогнозируется образование наледи.

Водителям рекомендовано быть максимально внимательными за рулём и, если возможно, отказаться от использования личного автомобиля из-за увеличившейся вероятности аварийных ситуаций. Пешеходам также советуют соблюдать осторожность при передвижении по городу. По выводам специалистов, погодные условия в ближайшее время могут ухудшиться.

Автор:
Юлия Аликова
