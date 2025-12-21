Петербургу включили «жёлтый» свет: город предупреждают о коварной гололедице

В Санкт-Петербурге установлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с гололёдом. Как сообщили в администрации города, этот режим сохранится с девяти часов утра 22 декабря и завершится в полдень 23 декабря. В этот период на дорогах прогнозируется образование наледи.
Водителям рекомендовано быть максимально внимательными за рулём и, если возможно, отказаться от использования личного автомобиля из-за увеличившейся вероятности аварийных ситуаций. Пешеходам также советуют соблюдать осторожность при передвижении по городу. По выводам специалистов, погодные условия в ближайшее время могут ухудшиться.
