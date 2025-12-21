Гостиница, которую построили на 90 %, но так и не открыли: что случилось с «Северной короной»

Её должны были открыть к середине 1990-х, но вместо этого она стала одним из самых известных долгостроев Петербурга.

В конце 1980-х на набережной Карповки решили построить современную гостиницу — проект, который должен был показать, что город готов к международному туризму. Сначала объект называли "Петроградской" и планировали как трёхзвёздочный.

Позже требования повысили: отель стал пятизвёздочным и получил новое название — "Северная корона".

Архитектор Марк Рейнберг предложил масштабный проект в стиле позднего модерна: около 250 номеров, конференц-залы, бассейн, рестораны, спортивный комплекс, подземная парковка. По тем временам это было одним из самых амбициозных гостиничных сооружений в СССР.

Стройка, которая постоянно останавливалась

Реализация проекта быстро осложнилась: после распада СССР сменились заказчики и подрядчики, а договориться о финансировании так и не удалось. Работы несколько раз приостанавливались и возобновлялись, но ни одно сотрудничество не довело гостиницу до окончания строительства.

История, которая добавила слухов

В декабре 1995 года в недостроенной гостинице проходил банкет по случаю пятилетия банка "Санкт-Петербург". На нём присутствовал митрополит Санкт-Петербургский Иоанн, который после освящения помещения почувствовал себя плохо и скончался от инфаркта.

Этот трагический эпизод стали связывать со зданием, хотя он не имел отношения к самому строительству, лишь усилив общее внимание к объекту.

Несбывшиеся планы

Открытие гостиницы переносили несколько раз: к юбилею города, затем — на 2008 год под брендом Le Meridien. Однако ни один из вариантов не был реализован. К середине 1990-х комплекс был готов примерно на 90 %, но так и не введён в эксплуатацию.

В 2019 году "Северную корону" полностью демонтировали. На участке ведёт работу новый девелопер, планирующий жилой комплекс.

Фасад отеля, который долгие годы доминировал над Карповкой, исчез, оставив после себя редкий пример того, как амбициозный проект конца советской эпохи может так и не дойти до финала.