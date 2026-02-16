Какие лучшие больницы известны в Санкт-Петербурге?

В Санкт‑Петербурге ряд больниц имеют высокий рейтинг по отзывам пациентов и заслуженное признание в профессиональном сообществе.

В Санкт‑Петербурге немало больниц, заслуживших репутацию надёжных медицинских учреждений — их высоко оценивают и пациенты, и профессиональные эксперты. Рассмотрим несколько клиник, которые регулярно попадают в число лучших по качеству оказания помощи.

Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова на улице Аккуратова, дом 2, по праву считается одним из ведущих научно‑лечебных учреждений страны. Здесь оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь по широкому спектру направлений — от кардиологии и эндокринологии до нейрохирургии и сердечно‑сосудистой хирургии. По оценкам пациентов, центр уверенно держит планку на уровне пяти звёзд.

Не менее солидную репутацию имеет Санкт‑Петербургская клиническая больница Российской академии наук на проспекте Тореза, дом 72. Это многопрофильное учреждение включает поликлинику с врачами более чем тридцати специальностей, диагностическое отделение, семиотделение стационар и водолечебницу. Пациенты особенно отмечают профессионализм медиков и продуманную организацию обслуживания, что обеспечивает клинике рейтинг 4,9.

Клиника Святителя Луки на Чугунной улице, дом 46, также входит в число лидеров по отзывам пациентов. Здесь хвалят не только врачебное мастерство, но и внимательное отношение персонала, комфортные условия пребывания и безупречную чистоту. Многие подчёркивают слаженную работу коллектива и индивидуальный подход к каждому пациенту — благодаря этому клиника удерживает максимальный рейтинг в пять звёзд.

Городская клиническая больница № 31 на проспекте Динамо, дом 3, работает круглосуточно и пользуется доверием горожан. Пациенты регулярно отмечают высокий уровень профессионализма врачей и эффективность лечения, что позволило больнице получить рейтинг 4,9.

Ещё одно уважаемое учреждение — Городская больница Святого Великомученика Георгия на Северном проспекте, дом 1. Она тоже функционирует в круглосуточном режиме, а пациенты выделяют как профессионализм медиков, так и вежливость обслуживающего персонала. Рейтинг больницы составляет 4,8.

