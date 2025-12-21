40 мучеников и курящий купец: самый скандальный общественный транспорт в истории Петербурга

Представить себе современный трамвай, в котором пассажиры молча терпят курящих попутчиков, кажется немыслимым.

Однако в середине XIX века общественный транспорт Петербурга сам был ареной для столь же странных, с современной точки зрения, ситуаций.

Речь идет о временах омнибусов — предков трамваев и автобусов, где вопросы этикета, безопасности и чиновничьего контроля сталкивались с личным интересом предприимчивых дельцов.

Рождение общественного транспорта

Омнибусы, или дилижансы, появились в Петербурге в 1832 году, чтобы дать возможность “небогатой, то есть многочисленной части нашей публики” посещать загородные места, минуя завышенные цены частных извозчиков.

“Считаем долгом уведомить наших читателей, что с нынешнего лета учреждены будут в Санкт - Петербурге общественные кареты, известные в Париже под названием «омнибус»”, — писали тогда газеты.

Эти кареты, часто с империалом для дополнительных пассажиров, быстро заполнили улицы.

Вместительные дилижансы, рассчитанные на 30–40 человек, вскоре стали источником проблем. Лошадям было тяжело тянуть такой груз, а сами транспортные средства постоянно переполнялись.

В народе они получили горькие прозвища: 40-местные стали звать “Сорок мученников”, а сам омнибус трансформировался в “обнимусь” из-за того, что пассажиров постоянно “кидало друг на друга”.

Курение: закон, который трактовали по-своему

С курением в общественном транспорте была связана отдельная история. До 1865 года курение на улицах Петербурга было вовсе запрещено.

После отмены этого запрета общественность начала по-своему толковать правила относительно курения в закрытых помещениях.

Хотя закон о курении прямо не регламентировал омнибусы, внутри них повсеместно висели строгие запрещающие таблички. Исключение составляли дилижансы купца Синебрюхова.

Этот предприниматель, видимо, считавший собственный интерес выше общественного благополучия, позволял курить в своих машинах.

Публичный позор: Синебрюхов в прицеле газеты

Игнорирование Синебрюховым общепринятых норм не могло остаться незамеченным. Газета «Петербургский листок» решила не обращаться к купцу напрямую, а устроила ему публичную словесную “порку”, обратившись к читателям.

В статье детально разбирались “Особенности Синебрюховских дилижансов”.

Издание указывало на абсурдность ситуации:

“Во всех городских дилижансах положительно запрещено курить, по причинам, весьма понятным для каждого; между тем как в дилижансах г. Синебрюхова прибиты объявления, допускающие возможность покурить с дозволения пассажиров”.

Газета объясняла, как это приводит к конфликтам: дама, видя, что большинство молчат, также вынуждена терпеть дым, полагая, что “верно все дозволили”.

Газета призывала купца снять “пресловутые объявления, отзывающаяся и нашим, и вашим”, и запретить курение ради “собственной безопасности и блага пассажиров” — намекая на риск пожара.

Купец и его финансовые махинации

Скандал с курением был лишь верхушкой айсберга недобросовестности Синебрюхова. Газета привела и другие примеры: купец, обнаружив у себя фальшивую трехрублевую кредитку, поставил ее в счет кондуктору и запретил менять пассажирам кредитки свыше рубля.

Кондукторы, следуя этой логике, отказывали в сдаче с крупных купюр, мотивируя это “сохранением интересов” владельца. Издание жестко констатировало:

“по общему же мнению оно несправедливо и прямо противоречит основным законам о государственных кредитных билетах”.

В заключение приводился случай, иллюстрирующий наглость кондукторов: знакомый газеты, Лиевский, с маленькой дочерью пытался войти в уехавший дилижанс, но кондуктор, взяв гривенник, захлопнул дверь, а затем, указав на другой экипаж, который также оказался полон, не вернул деньги.

Заплатив десять копеек за “удовольствие измерить Невский” пешком с ребенком, Лиевский остался обманутым.

Возникает вопрос: почему же Синебрюхов так упорно настаивал на курении в своих машинах? Вероятно, в некоторой степени курение воспринималось в обществе как “элемент некоторого пафоса”.

Для купца, стремящегося выделиться на фоне конкурентов, это стало способом предложить “дополнительный сервис”, пусть и вопреки законам и здравому смыслу.