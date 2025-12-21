Средневековая башня среди корпусов Политеха в Петерубурге: зачем её построили и что в ней сейчас

Среди корпусов Политехнического университета стоит сооружение, которое выглядит одновременно старше и моложе всего вокруг. Гидробашня, появившаяся здесь в 1905 году, давно перестала снабжать кампус водой, но стала его узнаваемым символом и самой необычной высотной точкой района.
Инженерная фантазия начала века
Доминирующую над кварталом башню спроектировали Эрнест Виррих и Иосиф Падлевский. Её каменный объём напоминает крепостные башни Северной Европы, а верхний ярус — лёгкую беседку с восточными мотивами. Высота всего 46 метров, но композиция делает её заметнее куда более массивных построек.
Рядом устроили небольшое служебное здание — оно почти сразу превратилось в лабораторию гидромашиностроения. До 1941 года здесь работал инженер Вознесенский, один из ведущих специалистов своего времени.
Боевая роль и возвращение к тишине
В годы войны башня стала пунктом противовоздушной обороны. После 1944-го её снова использовали по прямому назначению, но недолго: в 1953 году эксплуатацию прекратили.
Сносить её не стали — Политех давно воспринимал башню как свою "визитную отметку" на горизонте. После реставрации начала 2000-х она обрела новый смысл.
Что происходит здесь сегодня
В пристроенном здании работает фаблаб Политеха — открытая площадка научно-технического творчества. Здесь можно увидеть работу 3D-принтеров, лазерных и фрезерных станков, познакомиться с прототипированием и студенческими разработками.
Сама башня должна стать музеем российской науки и техники — проект уже объявлен университетом, и именно она, вероятно, станет точкой входа в будущую экспозицию.