Северный ренессанс посреди Петербурга: история особняка ван дер Пальса, которого сложно не заметить

На первом километре Английского проспекта стоит дом, который трудно принять за обычную городскую усадьбу. Его песчаниковый фасад, крутые фронтоны и керамические вставки будто перенесены сюда из Амстердама.
Так в 1901–1902 годах консул Нидерландов и директор мануфактуры "Треугольникъ" Генрих Гильзе ван дер Пальс попытался создать в Петербурге своё "маленькое Северное королевство".
Северный ренессанс на берегах Невы
Архитектор Вильям (Эрнест) Иогансен оформил дом в духе северного ренессанса — стиля, который редко встречается в Петербурге. Серый песчаник и керамическая плитка, фонари у ворот, экипажный корпус во дворе — всё это создаёт образ закрытой городской усадьбы, в которой европейская эстетика не спорит с русским контекстом.
Но самое значительное здесь спрятано за фасадом.
Интерьеры, которые рассказывают о хозяевах
Ван дер Пальс и его жена Лючия оформили дом как череду парадных залов, каждый в своём стиле.
Модерновая лестница ведёт на бельэтаж, голландская — открывается в двусветный зал, через который некогда поднимался лифт из гардероба прямо в спальни.
Зелёная гостиная — пример ар-нуво, курительная — персидская, с низкими диванами и кальянами. Лючия настояла на зимнем саде с фонтаном и застеклённой верандой, превращая дом в пространство путешествий по эпохам и географиям.
Когда дом стал больницей
С началом Первой мировой хозяин устроил здесь лазарет. После революции семья покинула Россию, а особняк стал зданием посольства Великобритании, затем — "Интернациональным молодёжным клубом".
С 1939 года его занимает горвоенкомат — и контраст между строгой функцией и роскошным прошлым дома остаётся одним из самых неожиданных сюжетов Английского проспекта.