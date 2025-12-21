Городовой / Город / Северный ренессанс посреди Петербурга: история особняка ван дер Пальса, которого сложно не заметить
Северный ренессанс посреди Петербурга: история особняка ван дер Пальса, которого сложно не заметить

Опубликовано: 21 декабря 2025 17:15
Дом
То, что кажется архитектурной фантазией, когда-то было частью вполне практичной городской жизни.

На первом километре Английского проспекта стоит дом, который трудно принять за обычную городскую усадьбу. Его песчаниковый фасад, крутые фронтоны и керамические вставки будто перенесены сюда из Амстердама.

Так в 1901–1902 годах консул Нидерландов и директор мануфактуры "Треугольникъ" Генрих Гильзе ван дер Пальс попытался создать в Петербурге своё "маленькое Северное королевство".

Северный ренессанс на берегах Невы

Архитектор Вильям (Эрнест) Иогансен оформил дом в духе северного ренессанса — стиля, который редко встречается в Петербурге. Серый песчаник и керамическая плитка, фонари у ворот, экипажный корпус во дворе — всё это создаёт образ закрытой городской усадьбы, в которой европейская эстетика не спорит с русским контекстом.

Но самое значительное здесь спрятано за фасадом.

Интерьеры, которые рассказывают о хозяевах

Ван дер Пальс и его жена Лючия оформили дом как череду парадных залов, каждый в своём стиле.

Модерновая лестница ведёт на бельэтаж, голландская — открывается в двусветный зал, через который некогда поднимался лифт из гардероба прямо в спальни.

Зелёная гостиная — пример ар-нуво, курительная — персидская, с низкими диванами и кальянами. Лючия настояла на зимнем саде с фонтаном и застеклённой верандой, превращая дом в пространство путешествий по эпохам и географиям.

Когда дом стал больницей

С началом Первой мировой хозяин устроил здесь лазарет. После революции семья покинула Россию, а особняк стал зданием посольства Великобритании, затем — "Интернациональным молодёжным клубом".

С 1939 года его занимает горвоенкомат — и контраст между строгой функцией и роскошным прошлым дома остаётся одним из самых неожиданных сюжетов Английского проспекта.

Елизавета Астахова
