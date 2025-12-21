Крепость под Петербургом, которая готовилась ко всем войнам — и не участвовала ни в одной

Перейти

Северный ренессанс посреди Петербурга: история особняка ван дер Пальса, которого сложно не заметить

Перейти

Средневековая башня среди корпусов Политеха в Петерубурге: зачем её построили и что в ней сейчас

Перейти

Гостиница, которую построили на 90 %, но так и не открыли: что случилось с «Северной короной»

Перейти

Почему Петербург назвал новую новостройку «гробом» — и что не так со зданием на Карповке

Перейти