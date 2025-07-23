«Проглотить возбудителя»: ученые предупреждают об опасности «кухонного сальмонеллеза»

В вопросе гигиены на кухне существует множество мифов и противоречий. Один из распространенных — необходимость мыть курицу перед приготовлением.
Ученые и специалисты по пищевой безопасности предупреждают: обычное мытье не уничтожает опасные бактерии, а лишь разносит их по кухонным поверхностям, увеличивая риск заражения.
Паниковать рано: эксперт развеивает мифы о «грязной» курице из магазина
Как объясняет кандидат технических наук Оксана Гончаренко, доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова, это не совсем так.
«Нет никакой опасности в том, чтобы помыть курицу непосредственно перед приготовлением», — успокоила Гончаренко в беседе с порталом «Городовой».
Главное — не оставлять помытую курицу надолго в холодильнике.
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Куры, которые продаются в магазинах, выращиваются на промышленных птицеводческих хозяйствах, где проводится комплекс ветеринарных мероприятий.
«Вспышки сальмонеллеза и других инфекционных заболеваний являются чрезвычайной ситуацией для таких хозяйств», — отмечает эксперт.
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По словам Гончаренко, «главное не паниковать и думать критически».
«Согласитесь, такая ситуация маловероятна!» — говорит эксперт.
Для заражения необходимо, чтобы брызги с инфекцией оказались во рту.
«Для инфицирования необходимо проглотить возбудителя — он не летает, нужно или слизать брызги или поймать их открытым ртом, да еще и в таком количестве, чтобы произошло заражение».
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Если же есть опасения, что с мясом что-то не так, Гончаренко советует отказаться от жарки и запекания — «курицу нужно только сварить».
Дополнительные советы — не только о мытье
Кроме того, промывая птицу, люди осматривают тушку, выявляя и удаляя «остатки перьев и пеньков, осколки костей, посторонний мусор или случайно попавшие волокна».
Это помогает повысить качество и безопасность блюда.
Таким образом, важно соблюдать аккуратность и не допускать распространения брызг по кухне, а основным гарантом безопасности остается тщательная термическая обработка.