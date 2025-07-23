«Проглотить возбудителя»: ученые предупреждают об опасности «кухонного сальмонеллеза»

Мыть курицу перед приготовлением опасно — предупреждают ученые. Так ли это?

В вопросе гигиены на кухне существует множество мифов и противоречий. Один из распространенных — необходимость мыть курицу перед приготовлением.

Ученые и специалисты по пищевой безопасности предупреждают: обычное мытье не уничтожает опасные бактерии, а лишь разносит их по кухонным поверхностям, увеличивая риск заражения.

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Как объясняет кандидат технических наук Оксана Гончаренко, доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова, это не совсем так.

«Нет никакой опасности в том, чтобы помыть курицу непосредственно перед приготовлением», — успокоила Гончаренко в беседе с порталом «Городовой».

Главное — не оставлять помытую курицу надолго в холодильнике.

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Куры, которые продаются в магазинах, выращиваются на промышленных птицеводческих хозяйствах, где проводится комплекс ветеринарных мероприятий.

«Вспышки сальмонеллеза и других инфекционных заболеваний являются чрезвычайной ситуацией для таких хозяйств», — отмечает эксперт.

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По словам Гончаренко, «главное не паниковать и думать критически».

«Согласитесь, такая ситуация маловероятна!» — говорит эксперт.

Для заражения необходимо, чтобы брызги с инфекцией оказались во рту.

«Для инфицирования необходимо проглотить возбудителя — он не летает, нужно или слизать брызги или поймать их открытым ртом, да еще и в таком количестве, чтобы произошло заражение».

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Если же есть опасения, что с мясом что-то не так, Гончаренко советует отказаться от жарки и запекания — «курицу нужно только сварить».

Дополнительные советы — не только о мытье

Кроме того, промывая птицу, люди осматривают тушку, выявляя и удаляя «остатки перьев и пеньков, осколки костей, посторонний мусор или случайно попавшие волокна».

Это помогает повысить качество и безопасность блюда.

Таким образом, важно соблюдать аккуратность и не допускать распространения брызг по кухне, а основным гарантом безопасности остается тщательная термическая обработка.