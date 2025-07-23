VPN без паники: что реально грозит пользователям и зачем наказывать за рекламу

Новый закон одобрили в Госдуме, и он начинает действовать с сентября.

В России с 1 сентября 2025 года начинает действовать новый закон, который регулирует использование VPN и вводит штрафы за поиски экстремистских материалов в интернете.

При этом обычных пользователей наказывать за вход в запрещенные соцсети через VPN не будут — ответственность есть только в случае умышленного поиска и распространения запрещенного контента, а также за рекламу обходных сервисов.

Что изменится для обычных пользователей?

VPN — это технология, которая защищает ваш интернет-трафик и позволяет обходить блокировки.

Использовать VPN для работы, изучения полезной информации или просто для безопасности можно спокойно. Даже если вы заходите в заблокированные в России соцсети, например Instagram* или Facebook*.

Наказаний за это не будет — главное, чтобы вы случайно не искали или не распространяли запрещенный экстремистский контент, пишет Коммерсант со ссылкой главу Минцифры Максута Шадаева.

Штрафы при этом не вводятся за простое использование VPN или за его настройку для личного пользования. Но вот если вы будете рекламировать сервисы, то это уже карается штрафом.

И размер их немаленький: от 50 до 80 тысяч рублей для частных лиц, а для компаний и должностных лиц суммы 500 и 150 тысяч рублей соответственно.

Как будут выявлять нарушения?

Сейчас провайдеры и операторы связи видят, какие сайты вы посещаете, но при использовании VPN эта информация скрывается от них, и ее могут видеть только владельцы VPN-сервисов.

Новый закон обязывает таких владельцев (и провайдеров) работать с Роскомнадзором — подключаться к специальному реестру запрещенных сайтов и ограничивать доступ к ним.

Если VPN-сервис отказывается выполнять эти требования, ему грозят штрафы до нескольких миллионов рублей.

Однако за обычных пользователей никто не будет устраивать тотальный контроль и следить за каждым их шагом в интернете. Согласно законом, наказание последует только при доказанном умысле — то есть когда человек сознательно ищет и распространяет экстремистский материал.

Каковы размеры штрафов?

Нарушение Штраф для граждан Штраф для должностных лиц Штраф для юридических лиц Реклама VPN 50–80 тыс. рублей 80–150 тыс. рублей 200–500 тыс. рублей Нарушение владельцев VPN и провайдеров (неподчинение) — — от 800 000 до 1 млн рублей* Целенаправленный поиск экстремистского контента 3–5 тыс. рублей — —

* Наказание за повторное нарушение.

Почему закон вводят именно сейчас?

В последние годы в России увеличилось количество заблокированных ресурсов и экстремистских материалов, а технологии обхода блокировок становятся все доступнее.

Госдума пытается «точечно» бороться с распространением запрещенной информации, не ограничивая при этом обычных пользователей и бизнес, которым VPN нужен для работы.

По словам депутатов, это как с алкоголем и табаком: потребление не запрещено, но реклама строго ограничена. Аналогично VPN использовать можно, но активно продвигать сервисы обхода блокировок — нельзя.

В итоге закон создает баланс между контролем над опасным контентом и сохранением прав граждан пользоваться интернетом безопасно и свободно.

*Instagram и Facebook официально признаны в России экстремистскими организациями и включены в список запрещенных ресурсов, поэтому доступ к ним попадает под особый контроль в рамках этого закона.