«Сильнейший природный антибиотик»: что еще дают пчелы людям кроме меда

Что лечит апитерапия, и как правильно ее применять.

Апитерапия — метод лечения с использованием пчел и продуктов пчеловодства, который становится все более популярным.

Что же это за направление, какие болезни оно лечит, и как правильно применять апитерапию? На эти вопросы порталу «Городовой» ответил пчеловод Ленинградской области Александр Петров.

«Апитерапия — это все, что связано с пчелами. Применяют при заболеваниях головы, легочных заболеваниях, просто внутренних расстройств, депрессионных, неврозных. Состояние человека значительно улучшается при нахождении рядом с пчелами», — рассказывает Петров.

Апитерапия — что входит в это понятие?

Апитерапия включает в себя: нахождение рядом с пчелами. В комплекс входят: аписон, то есть сон рядом с пчелами в специальных апидомиках, а также употребление продуктов пчеловодства.

«Апитерапия это разный прием различных пчелопродуктов. По определенным курсам. Это опять же различные настойки, там из подмора пчел, из прополиса, из допустим огневки этой личинки, восковой моли, употребление перги, то есть это все относится к апитерапии», — говорит Александр Петров.

Пчелоужаление: когда это полезно?

Важной частью апитерапии является пчелоужаление.

«Пчелоужаление проводится определенными специалистами, которые знают какие места, и в какой период, и периодичность. Также пчелиный яд очень полезен. Именно в пчелоужалениях происходит оздоровление», — говорит пчеловод.

По словам эксперта, пчелоужаление помогает при проблемах с суставами.

«То есть происходит в процессе ужаления в это место происходит прилив из организма всех необходимых элементов и эта часть тела или часть вокруг ужаления она начинает интенсивно как сказать, бороться… и восстанавливать процессы, которые угнетены».

Улучшение настроения и снижение стресса

Работа с пчелами способствует улучшению настроения и снижению уровня стресса.

«Утомляемость, возбудимость, нервозность какая-то, там, депрессионное состояние… Пчеловода нервного, наверное, не бывает, так скажем. Пчелы любого человека дисциплинируют», — отмечает Петров.

Прополис — природный антибиотик

Прополис, по словам пчеловода, является мощным природным антибиотиком и обладает широким спектром действия.

«При различных желудочных заболеваниях есть различные рекомендации по приему настоек прополиса… Тот же прополис — это сильнейший природный антибиотик, который борется с огромнейшим количеством бактерий ненужных в нашем организме, поэтому из него и крема очень хорошо делаются, и настойки, и одиночные средства».

Крема на основе прополиса эффективны при дерматите, экземе и псориазе.

Перга — для сердца и сосудов

Мед и перга полезны для сердечно-сосудистой системы.

«Сам мед влияет на сердечно-сосудистое состояние. Тот же самый продукт пчеловода перга… к нам обращаются люди, которым рекомендовали врачи при сердечных заболеваниях употреблять пергу пчелиную», — рассказывает Александр Петров.

Важно помнить о качестве

При использовании продуктов пчеловодства важно помнить о их качестве. Лучше выбирать органические продукты, которые созданы без химии.

«Самое важное, чтобы вот эти все продукты были изготовлены без применения различных препаратов, которые перга накапливает. Перга очень сильно накапливает, и тот же воск, поэтому это очень важно», — подчеркивает пчеловод.

Апитерапия — это комплексный подход к оздоровлению организма, использующий силу пчел и их продуктов. Однако перед применением любых методов апитерапии необходимо проконсультироваться со специалистом.