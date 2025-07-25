«Испорчен и замаскирован в цветной пакет»: эксперт объясняет, как не купить “воду” вместо креветок

Панцирь, голова или чистое мясо — как выбрать самые выгодные и вкусные креветки?

Креветки — популярный деликатес, который можно встретить на прилавках практически любого магазина. Однако, как выбрать качественные креветки и не переплатить? Очищенные, вареные, с панцирем или без головы?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответила доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

Почему креветки — всегда замороженные

«Креветки — импортный продукт, который продается в российских магазинах в замороженном виде, чтобы сохранить качество продукта при транспортировке», — напоминает Наталья Фоменко.

И тут уже начинается выбор, от которого зависит и вкус, и выгода, а, возможно, и здоровье.

Типы креветок на полке: что за что платить

Вариантов всего несколько — но отличия у них радикальные:

— Сырые замороженные — те, что заморозили сразу после улова, не варя. Продаются либо «целыми» — с панцирями и головой, либо уже частично очищенными.

— Варено-мороженые — сначала их варят, потом быстро замораживают. Они практически готовы, подойдут для быстрой закуски — просто разморозить, и все.

— Креветки очищенные — такие полностью без панциря, головы и хвоста. Легко приготовить, но как насчет выгоды?

«Замороженные креветки с панцирем — сохраняют естественный вид и вкус, панцирь помогает удерживать влагу внутри креветки при приготовлении», — говорит эксперт.

То есть такой вариант обычно выигрывает по сочности.

Как решиться что брать — панцирь, голова, или все удалено?

Выгода тут не всегда очевидна.

Очищенные — дороже, но времени экономят крошечный процент. Ведь за мясо все равно придется платить, а шелуха и головы — это до 30–40% веса.

Значит, иногда дешевле купить «цельные» — с панцирем и головой, а дома почистить. Впрочем, если важнее удобство и не жалко лишних средств, можно взять очищенные.

Главные уловки продавцов — и как их не проглядеть

Для того, что бы выбрать креветки, рекомендуется рассматривать каждую упаковку.

«Рекомендуется выбирать блочную заморозку, так как при поштучной полезные свойства мяса теряются».

А вот пятнистый панцирь — повод отказать от покупки.

Белые пятна — признак переморозки.

Черные — истекший срок хранения.

«Не берите ярко-розовые креветки, поскольку это не натуральный цвет, а краситель».

Натуральный цвет продукта — всегда чуть бледнее, с легкой прозрачностью.

«Выбирайте креветки в прозрачных упаковках. Если товар плохо просматривается, то он может быть испорчен и замаскирован в цветной пакет».

Стоит избегать упаковок с большим количеством кристаллов льда или признаками пригорания при замораживании.

Побольше льда — значит, креветки размораживали и повторно замораживали, уверена Наталья Фоменко:

«Это может негативно повлиять на вкус и текстуру».

Выбрать выгодно просто — если знать правила

В сухом остатке: выгоднее всего — сырые или варено-мороженые креветки в блочной заморозке, в прозрачной упаковке, без подозрительных пятен и лишнего льда.

Если есть время на чистку, то «цельные» с панцирем могут оказаться вкуснее и дешевле. А ярко-розовые и покрытые льдом — пусть останутся на полке магазина.

Внимательное изучение каждого пакета — главный шаг на пути к вкусному и выгодному выбору.