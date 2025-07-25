«Испорчен и замаскирован в цветной пакет»: эксперт объясняет, как не купить “воду” вместо креветок

Креветки — популярный деликатес, который можно встретить на прилавках практически любого магазина. Однако, как выбрать качественные креветки и не переплатить? Очищенные, вареные, с панцирем или без головы?
На эти вопросы порталу «Городовой» ответила доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.
Почему креветки — всегда замороженные
«Креветки — импортный продукт, который продается в российских магазинах в замороженном виде, чтобы сохранить качество продукта при транспортировке», — напоминает Наталья Фоменко.
И тут уже начинается выбор, от которого зависит и вкус, и выгода, а, возможно, и здоровье.
Типы креветок на полке: что за что платить
Вариантов всего несколько — но отличия у них радикальные:
— Сырые замороженные — те, что заморозили сразу после улова, не варя. Продаются либо «целыми» — с панцирями и головой, либо уже частично очищенными.
— Варено-мороженые — сначала их варят, потом быстро замораживают. Они практически готовы, подойдут для быстрой закуски — просто разморозить, и все.
— Креветки очищенные — такие полностью без панциря, головы и хвоста. Легко приготовить, но как насчет выгоды?
«Замороженные креветки с панцирем — сохраняют естественный вид и вкус, панцирь помогает удерживать влагу внутри креветки при приготовлении», — говорит эксперт.
То есть такой вариант обычно выигрывает по сочности.
Как решиться что брать — панцирь, голова, или все удалено?
Выгода тут не всегда очевидна.
Очищенные — дороже, но времени экономят крошечный процент. Ведь за мясо все равно придется платить, а шелуха и головы — это до 30–40% веса.
Значит, иногда дешевле купить «цельные» — с панцирем и головой, а дома почистить. Впрочем, если важнее удобство и не жалко лишних средств, можно взять очищенные.
Главные уловки продавцов — и как их не проглядеть
Для того, что бы выбрать креветки, рекомендуется рассматривать каждую упаковку.
«Рекомендуется выбирать блочную заморозку, так как при поштучной полезные свойства мяса теряются».
А вот пятнистый панцирь — повод отказать от покупки.
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Белые пятна — признак переморозки.
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Черные — истекший срок хранения.
«Не берите ярко-розовые креветки, поскольку это не натуральный цвет, а краситель».
Натуральный цвет продукта — всегда чуть бледнее, с легкой прозрачностью.
«Выбирайте креветки в прозрачных упаковках. Если товар плохо просматривается, то он может быть испорчен и замаскирован в цветной пакет».
Стоит избегать упаковок с большим количеством кристаллов льда или признаками пригорания при замораживании.
Побольше льда — значит, креветки размораживали и повторно замораживали, уверена Наталья Фоменко:
«Это может негативно повлиять на вкус и текстуру».
Выбрать выгодно просто — если знать правила
В сухом остатке: выгоднее всего — сырые или варено-мороженые креветки в блочной заморозке, в прозрачной упаковке, без подозрительных пятен и лишнего льда.
Если есть время на чистку, то «цельные» с панцирем могут оказаться вкуснее и дешевле. А ярко-розовые и покрытые льдом — пусть останутся на полке магазина.
Внимательное изучение каждого пакета — главный шаг на пути к вкусному и выгодному выбору.