«Это такой некий лайфхак»: как приготовить идеальный крем-суп из лисичек

Лето — отличное время для любителей «тихой охоты». Особенно в Ленинградской области, где грибной сезон в самом разгаре и радует обилием и разнообразием лесных даров.
Особенно грибники отмечают урожай лисичек. Их собирают огромными корзинами. Однако собрать — это одно дело. Нужно еще обработать и приготовить что-то вкусненькое.
Шеф-повар Алексей Беседин рассказал «Городовому», как приготовить из лисичек вкуснейший крем-суп.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Репчатый лук
|100 гр
|Картофель
|200 гр
|Лисички
|1 кг
|Мука
|1 ст.л.
|Сливки 33 %
|100-150 мл
|Масло растительное
|для жарки
|Вода
|2-3 литра
За час до начала приготовления повар рекомендует замочить грибы и добавить туда муку.
«Это такой некий лайфхак: мука вымывает всю ненужную грязь», — говорит эксперт.
Приготовление
- Лисички порезать;
- Лук и картофель почистить и нарезать;
- Масло разогреть на сковородке;
- Обжарить лук и картофель;
- На отдельной сковороде отдельно обжарить лисички;
- Обжаренные лисички, лук и картофель положить в кастрюлю;
- Все залить водой, что она покрыла все содержимое;
- Все проварить в течение получаса;
- Как только картофель станет мягким, все пробить блендером;
- Добавить к супу сливки;
- Прокипятить суп в течение нескольких минут.
Крем-суп из лисичек готов. Приятного аппетита!