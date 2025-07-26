Городовой / Общество / «Это такой некий лайфхак»: как приготовить идеальный крем-суп из лисичек
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Место с потрясающим видом и необычными экспонатами: чем удивит Военно-Морской музей в Кронштадте Общество
Советский миф о «бесплатном»: как и чем на самом деле платили за все в СССР Общество
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Это такой некий лайфхак»: как приготовить идеальный крем-суп из лисичек

Опубликовано: 26 июля 2025 08:59
Крем-суп из лисичек
«Это такой некий лайфхак»: как приготовить идеальный крем-суп из лисичек
Городовой ру

Шеф-повар раскрыл свои секреты приготовления этого вкуснейшего супа.

Лето — отличное время для любителей «тихой охоты». Особенно в Ленинградской области, где грибной сезон в самом разгаре и радует обилием и разнообразием лесных даров.

Особенно грибники отмечают урожай лисичек. Их собирают огромными корзинами. Однако собрать — это одно дело. Нужно еще обработать и приготовить что-то вкусненькое.

Шеф-повар Алексей Беседин рассказал «Городовому», как приготовить из лисичек вкуснейший крем-суп.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Репчатый лук 100 гр
Картофель 200 гр
Лисички 1 кг
Мука 1 ст.л.
Сливки 33 % 100-150 мл
Масло растительное для жарки
Вода 2-3 литра

За час до начала приготовления повар рекомендует замочить грибы и добавить туда муку.

«Это такой некий лайфхак: мука вымывает всю ненужную грязь», — говорит эксперт.

Приготовление

  1. Лисички порезать;
  2. Лук и картофель почистить и нарезать;
  3. Масло разогреть на сковородке;
  4. Обжарить лук и картофель;
  5. На отдельной сковороде отдельно обжарить лисички;
  6. Обжаренные лисички, лук и картофель положить в кастрюлю;
  7. Все залить водой, что она покрыла все содержимое;
  8. Все проварить в течение получаса;
  9. Как только картофель станет мягким, все пробить блендером;
  10. Добавить к супу сливки;
  11. Прокипятить суп в течение нескольких минут.

Крем-суп из лисичек готов. Приятного аппетита!

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».