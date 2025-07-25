«В петербуржцах есть жизнь»: Владислав Лисовец рассказал, в чем заключаются различия стилей двух столиц

Москва и Петербург — два разных города России, они различаются даже стилем в одежде. Характерные особенности в подачах и тонкостях одежды ярко отражают душу каждого города.
Петербургский стиль — это, прежде всего, торжественность
Жители Северной часто можно увидеть в многослойной одежде даже летом. Это обусловлено переменчивым климатом и любви к практичности.
Классика здесь имеет особое значение — пальто, тренчи, строгие силуэты с яркими акцентами.
Также встречаются оригинальные аксессуары, сделанные своими руками или от местных дизайнеров: запоминающийся шарф, сумочка, необычные украшения.
Стилист Владислав Лисовец рассказал «Городовому», чем же так отличается московский и петербургский стиль.
«Отличается, на самом деле, сильно. Дело в том, что Москва все-таки больше мещанский город, это город бизнеса, денег, работы, и архитектура эклектичная определяет, что москвичи всегда больше нарядные.
Москвичи не уделяют внимания тонким деталям, они используют громкие штампы, и таким образом в Москве проще выживать.
Люди из Петербурга живут в фантастической эстетике. Архитектура определяет человека, и люди, живущие и рожденные в красоте, в определенной эстетике, у них с детства впитывается эстетика, барельефы, парадные и так далее», — говорит эксперт.
По словам стилиста, даже если петербуржец не заинтересован модой, он все равно в поведении, в образе, выглядит отличительно.
«Конечно, сегодня, в 21 веке, вообще все стерлось, и удобство берет вверх. Поэтому джинсы и майка — это самая популярная одежда, и мы стали во всем мире абсолютно одинаковыми.
Но выражение лица, мимика и детали, цветовая гамма, крой плаща и брюк, ремешок — очень сильно выделяют петербуржцев изысканностью, то есть люди из Петербурга ищут что-то особенное.
И едут жить в Петербург люди спокойные и с интересным видением, образом. Москва — это дорого, богато, душно и все лучшее сразу. И все отглажены и отпарены. Вот еще в чем большая разница.
В петербуржцах есть жизнь. То есть видно, что эти люди так живут… Но сейчас я вам хочу сказать, немножко начинают стираться границы, потому что выходит на первый план деньги и успешность», — отмечает Владислав Лисовец.