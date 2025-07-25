«В петербуржцах есть жизнь»: Владислав Лисовец рассказал, в чем заключаются различия стилей двух столиц

Звездный стилист отметил, что границы между петербуржцами и москвичами начинают стираться.

Москва и Петербург — два разных города России, они различаются даже стилем в одежде. Характерные особенности в подачах и тонкостях одежды ярко отражают душу каждого города.

Петербургский стиль — это, прежде всего, торжественность

Жители Северной часто можно увидеть в многослойной одежде даже летом. Это обусловлено переменчивым климатом и любви к практичности.

Классика здесь имеет особое значение — пальто, тренчи, строгие силуэты с яркими акцентами.

Также встречаются оригинальные аксессуары, сделанные своими руками или от местных дизайнеров: запоминающийся шарф, сумочка, необычные украшения.

Стилист Владислав Лисовец рассказал «Городовому», чем же так отличается московский и петербургский стиль.

«Отличается, на самом деле, сильно. Дело в том, что Москва все-таки больше мещанский город, это город бизнеса, денег, работы, и архитектура эклектичная определяет, что москвичи всегда больше нарядные. Москвичи не уделяют внимания тонким деталям, они используют громкие штампы, и таким образом в Москве проще выживать. Люди из Петербурга живут в фантастической эстетике. Архитектура определяет человека, и люди, живущие и рожденные в красоте, в определенной эстетике, у них с детства впитывается эстетика, барельефы, парадные и так далее», — говорит эксперт.

По словам стилиста, даже если петербуржец не заинтересован модой, он все равно в поведении, в образе, выглядит отличительно.