Эриксон, Филатов и метростроители: что произошло 31 декабря в истории Петербурга

Тридцать первое декабря в Санкт-Петербурге — не просто преддверье праздника, но дата, полная знаковых событий. Город, привыкший к неожиданностям, в эти часы открывал больницы, запускал фабрики и поезда, возрождал храмы.

Каждое из них стало вехой в истории северной столицы.

1834: Первая педиатрическая клиника России

В 1834 году у Аларчинского моста распахнула двери Николаевская детская больница — пионер своего рода. Она опередила время, став первой такой в России и второй в мире.

«До 1917 года клиника содержалась на благотворительные взносы, а также субсидии городской Думы и ведомства учреждений императрицы Марии», — отмечают историки.

Сегодня на Бухарестской улице работает крупнейший стационар Петербурга имени Нила Филатова, основателя русской педиатрической школы. Это место спасло тысячи жизней, доказав: забота о детях — вечный приоритет города.

1897: Телефонная революция Эрикссона

Прошло 63 года — и 31 декабря 1897-го министерство финансов дало зеленый свет фабрике Л. И. Эрикссона на 2-й линии Васильевского острова. Здесь рождались первые телефонные аппараты, изменившие связь.

С 1900 года производство переехало на Выборгскую сторону, а позже эволюционировало в завод «Красная заря». Фабрика не просто штамповала устройства — она вплела Петербург в паутину глобальной телефонии, сделав город авангардом прогресса.

1935: Электропоезд меняет пригород

1935 год принес индустриальный прорыв: с Балтийского вокзала в Красное Село ушел первый электропоезд. Это был дебют электрической тяги в пригородном сообщении — шаг от паровозов к будущему.

Поезд символизировал модернизацию: быстрее, чище, надежнее. Он связал центр с окраинами, ускорив ритм мегаполиса и предвещая эру массовых перевозок.

1975: Метро с рекордными сводами

Новый виток инноваций случился в 1975-м. Открылись станции «Площадь Мужества», «Политехническая» и «Академическая» — жемчужины Кировско-Выборгской линии.

«Две станции этого участка — „Площадь Мужества“ и „Политехническая“ — впервые в практике строительства подземных трасс глубокого заложения были выполнены односводчатыми: каждая из них перекрыта сводом пролетом более 18 метров», — подчеркивают эксперты.

Проект Л. Л. Шретера и С. Б. Сперанского поразил монолитностью, гармонией пропорций. Эти станции — не просто транспорт, а архитектурный триумф, где инженерия слилась с искусством.

2000: Возрождение Казанского собора

Финал тысячелетия ознаменовался духовным событием: 31 декабря 2000-го Казанскому собору вернули статус кафедрального. Он стал главным храмом Санкт-Петербургской епархии.

«Собор является одним из крупнейших культовых сооружений нашего города. Главной святыней храма является Казанская икона Божией Матери», — гласит летопись.

Построенный в 1811 году, собор пережил бури истории и вернулся к истокам, объединив петербуржцев в преддверии нового века.

Эти события 31 декабря — мозаика петербургской судьбы: от медицины и техники до веры. Город не засыпает перед полуночью — он творит историю.