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«Будем беспокоить наших старших граждан»: правда ли, что в России снова поднимут пенсионный возраст

Опубликовано: 25 июля 2025 14:02
пенсионный возраст
«Будем беспокоить наших старших граждан»: правда ли, что в России снова поднимут пенсионный возраст
globallookpress/Shatokhina Natalia

Есть ли повод для беспокойства?

Слухи об очередном повышении пенсионного возраста в России регулярно появляются в сети, вызывая беспокойство среди граждан.

Насколько реальны эти слухи, и чего стоит ждать пенсионерам в ближайшем будущем?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Это ерунда полная. Таким слухам верить нельзя. Распространять их вредно, потому что тем самым мы будем беспокоить наших старших граждан. И никаких предпосылок для повышения пенсионного возраста нет», — заявила депутат.

До 2028 года — никаких изменений

Светлана Бессараб подчеркнула, что до 2028 года, когда завершится переходный период предыдущей пенсионной реформы, никаких изменений в пенсионном законодательстве не планируется.

«Не прошли еще все изменения пенсионного законодательства, то есть мы еще не дошли до того самого возраста 65-60 (мужчины и женщины). Повторюсь, никаких предпосылок для изменения пенсионного возраста вновь нет», — отметила депутат.

Таким образом, слухи о новом повышении пенсионного возраста не имеют под собой никаких оснований и являются дезинформацией.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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