«Будем беспокоить наших старших граждан»: правда ли, что в России снова поднимут пенсионный возраст

Слухи об очередном повышении пенсионного возраста в России регулярно появляются в сети, вызывая беспокойство среди граждан.
Насколько реальны эти слухи, и чего стоит ждать пенсионерам в ближайшем будущем?
На этот вопрос порталу «Городовой» ответила член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Это ерунда полная. Таким слухам верить нельзя. Распространять их вредно, потому что тем самым мы будем беспокоить наших старших граждан. И никаких предпосылок для повышения пенсионного возраста нет», — заявила депутат.
До 2028 года — никаких изменений
Светлана Бессараб подчеркнула, что до 2028 года, когда завершится переходный период предыдущей пенсионной реформы, никаких изменений в пенсионном законодательстве не планируется.
«Не прошли еще все изменения пенсионного законодательства, то есть мы еще не дошли до того самого возраста 65-60 (мужчины и женщины). Повторюсь, никаких предпосылок для изменения пенсионного возраста вновь нет», — отметила депутат.
Таким образом, слухи о новом повышении пенсионного возраста не имеют под собой никаких оснований и являются дезинформацией.