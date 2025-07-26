«Заранее, по акции»: как улететь на Байкал и Алтай из Петербурга за 20-25 тысяч рублей туда-обратно

Тем, кто мечтает побывать на Байкале и съездить на Алтай, стоит задуматься о бюджете.

Во сколько может обойтись поездка и где путешествовать лучше? На эти вопросы порталу «Городовой» ответила учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь.

Билеты: секреты выгодной покупки авиа

Наталья Ансталь Туризм «По поводу отдыха на Алтае и на Байкале. Здесь ситуация такая. Если, конечно же, покупать билеты прямо накануне, допустим, вылета, то цены могут быть очень высокими», — отмечает эксперт.

Ансталь советует: бронировать зимнюю экспедицию на Байкал летом и наоборот.

«Потому что как раз-таки за период полгода мы отслеживаем акции на авиабилеты и очень часто получается, что цены достаточно динамичны и в какой-то момент они резко могут снизиться».

При покупке билетов стоит учитывать, что билеты в одну сторону — невыгодны, нужно покупать билеты туда-обратно.

«Допустим, на Алтай в самый разгар сезона, если лететь летом, но билеты купить, например, заранее, по акции. Можно улететь из Санкт-Петербурга за 20-25 тысяч с багажом туда-обратно».

Туры: авторские или пакетные — что выбрать?

Туры. Здесь надо тоже очень грамотно подойти к формированию, потому что просто полететь на Байкал или на Алтай и там дальше продумывать какие-то активности — не совсем разумно.

«Здесь, к сожалению, так не получится, потому что вы увидите совсем мало всего. Жить в каком-то одном месте — это не увидеть ни Байкал, ни Алтай».

Лучше выбирать какие-то интересные авторские туры.

Если взять тур, в котором каждый день группа перемещается на какие-то новые локации, где уже включено проживание, питание и полностью все под ключ, необходимо брать деньги только на сувениры.

Цена такого путешествия примерно составляет 60-70 тысяч рублей. Это на человека. Продолжительность отдыха будет 6-8 дней.

Стоимость туров и необходимость сопровождения

На Алтае примерно так же. Стоимость экскурсионного тура начинается от 50 тысяч рублей и до 100 тысяч на человека.

«Здесь уже туристы смотрят большое количество различных красивых локаций, их провозят именно местные жители показывают им и природные достопримечательности, на которые всегда нужно ходить именно в сопровождении», — подчеркивает эксперт.

Самостоятельные путешествия: риски и ограничения

Турист одиночка не сможет пойти в какие-то горы, леса самостоятельно, потому что не зная местности, он может забдудиться.

«Здесь можно не только заблудиться, но и встретить каких-то диких животных на маршруте. Поэтому, конечно, мы ни в коем случае не рекомендуем самостоятельным путешественникам посещать эти локации без проводника».

Эконом-вариант: пакетные туры и экономия

Если рассматривать просто обычный пакетный тур, то он будет намного проще авторского тура.

Туда, скорее всего, просто будет включен перелет, проживание, и какие-нибудь две экскурсии.

«Здесь, конечно, цены будут дешевле. Здесь уже на двоих с перелетом можно уложиться и в 100 тысяч рублей», — рассказывает Ансталь.

Максимум впечатлений: что посмотреть?

«Чтобы попутешествовать и увидеть много интересных и красивых мест, то, чего, допустим, нельзя увидеть у нас. На Байкале — это и нерпы, и это священное место Альхон. На Алтае — это, например, гора Белуха».

И там, и там много красивых пейзажей и невероятная атмосфера.

«Я за то, чтобы посмотреть именно как можно больше и на Алтае, и на Байкале, и выбрать какой-то тур, где просто будут переезды. Не ночевка в одном месте, а это будут переезды из одной локации в другую».

Отдых на Байкале и Алтае может быть доступным, если правильно планировать бюджет и выбирать оптимальный формат путешествия.

Цены актуальны на момент публикации.