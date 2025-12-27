Буря или передышка: какой новогодний сюрприз Солнце готовит Петербургу

В Петербурге астрономы предупреждают о вероятном усилении солнечной активности. Эксперты наблюдают, что магнитные структуры на поверхности Солнца смещаются в сторону Земли, что создаёт условия для возможных сильных вспышек, передает телеканал «Санкт-Петербург».
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировала рост активности небесного светила после двухнедельного спокойного периода.
По словам специалистов, в ближайшие дни с Земли можно будет наблюдать две обширные солнечные области, которые пока ещё остаются скрытыми за восточным лимбом Солнца.
Ожидается, что эти активные зоны станут видимыми уже через несколько дней. Кроме того, есть вероятность повторного появления на солнечном диске крупнейшей по этому году группы пятен с номерами 4294, 4296 и 4298, которая исчезла 12–13 декабря.
По подсчётам учёных, эта группа может проявиться в южной части поверхности звезды в течение суток, однако за время отсутствия она могла утратить часть размера.
Ранее сообщалось, что упорные геомагнитные возмущения, начавшиеся 23 декабря, постепенно пойдут на спад к 27 числу. Пока специалисты продолжают внимательно отслеживать состояние солнечной активности.
