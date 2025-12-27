Кошельки худеют, здоровье прибавляется: петербуржцы стали тратить больше на фрукты и овощи

В Санкт-Петербурге за последний год жители стали платить за овощи и фрукты заметно больше, чем ранее. Эти изменения проявились как при расчёте трат за месяц, так и за неделю.
Основной причиной увеличения расходов называют переход на более здоровый образ жизни, а также — инфляцию и общее возрастание объёмов покупки продуктов.
Согласно опросу, проведённому среди населения города, в среднем один человек тратит на свежие овощи и фрукты от 4,5 до 6 тысяч рублей каждый месяц.
За неделю получается потратить примерно 1,1–1,5 тысячи рублей на эти категории продуктов. Для сравнения, год назад среднему жителю города хватало 3,5–4,5 тысячи рублей в месяц, сообщает «Петербургский дневник».
Почти половина участвовавших в опросе (49%) сообщили, что стали расходовать на фрукты и овощи больше, чем прежде. Каждый пятый отметил значительное увеличение затрат — на 20% и даже выше. Около 35% опрошенных изменений не заметили, а 16% сказали, что их траты уменьшились.
В числе самых покупаемых фруктов оказались бананы, которые регулярно выбирают 84% горожан, а также яблоки (81%), лимоны (77%), апельсины (72%) и виноград (72%).
Среди овощей наиболее популярны картофель (91%), капуста (88%), морковь (82%), свёкла (77%) и огурцы (71%). Таким образом, традиционные продукты остаются на первом месте по уровню спроса.
К тому же, Санкт-Петербург вошёл в число пяти ведущих регионов России по количеству жителей, которые за последний год увеличили свои расходы на продукты питания.
