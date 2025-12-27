Городовой / Город / Почему задержали первого проректора и главбуха СПбГУП: неожиданный поворот в университетской хронике
Почему задержали первого проректора и главбуха СПбГУП: неожиданный поворот в университетской хронике

Опубликовано: 27 декабря 2025 05:30
Почему задержали первого проректора и главбуха СПбГУП: неожиданный поворот в университетской хронике
Почему задержали первого проректора и главбуха СПбГУП: неожиданный поворот в университетской хронике
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге задержаны первый проректор и главный бухгалтер одного из университетов по подозрению в мошенничестве с крупной суммой средств.

В Санкт-Петербурге задержаны Лариса Пасешникова, занимающая должность первого проректора гуманитарного университета профсоюзов, и главный бухгалтер этого вуза Юлия Шаркевич.

Обеих подозревают в хищении денежных средств в особо крупном размере — сумма нанесённого ущерба, по версии следствия, составляет 26,9 миллиона рублей.

Как сообщает Neva.Today, информация об этом была озвучена адвокатом Марком Павловым, представляющим интересы временно отстранённого ректора Александра Запесоцкого.

Во время расследования правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере.

Обвинения предъявлены пока неустановленным лицам из числа руководства вуза. В рамках уголовного дела выясняется, каким образом происходило присвоение государственных средств.

Следствие предполагает, что университет получал субсидии от Министерства образования и Министерства труда для проведения научных исследований.

Как установлено, подозреваемые завышали количество израсходованных средств, благодаря чему смогли незаконно присвоить около 26,9 миллиона рублей. Хищения, по предварительным данным, совершались с марта 2021 года по февраль 2025 года.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
