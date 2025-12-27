Год двойного подорожания: в Петербурге в 2026-м тарифы на тепло поднимут дважды

В Петербурге объявлено о пересмотре стоимости отопления и горячей воды для жителей города. В январе и октябре 2026 года запланировано изменение тарифов. Такой информацией поделилась городская администрация.
Бюджет города выделяет 43 миллиарда рублей в 2026 году на субсидирование льготных тарифов для граждан, сообщает Смольный.
Это позволит населению оплачивать услуги ЖКХ по сниженным ставкам. Осенью стоимость отопления и горячей воды достигнет 2 836,15 рубля за одну гигакалорию.
Жителям также предстоит платить 50,50 рубля за кубометр воды и вывоза сточных вод. За тысячу кубометров газа сумма составит 10 104,85 рубля.
Электроэнергия обойдётся в 7,88 рубля за киловатт-час, а расходы на вывоз твердых коммунальных отходов определены в 1 709,85 рубля за кубометр.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».