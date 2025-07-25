Школьный старт: в России могут появиться ежегодные выплаты к 1 сентября

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Пенсию выплатят в другие даты: как получить выплаты вовремя и не остаться без денег на майские

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Пенсия +45%: как увеличить выплаты в полтора раза, отложив выход на заслуженный отдых

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Компенсация до 1 декабря: что ждет пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России»

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«В 80 лет уже поздно»: в Госдуме предлагают снизить возраст для повышенной пенсии и увеличить выплаты

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От стипендии к прожиточному минимуму: как теперь будут поддерживать студенток в декрете

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