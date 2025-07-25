Городовой / Общество / Школьный старт: в России могут появиться ежегодные выплаты к 1 сентября
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Место с потрясающим видом и необычными экспонатами: чем удивит Военно-Морской музей в Кронштадте Общество
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Школьный старт: в России могут появиться ежегодные выплаты к 1 сентября

Опубликовано: 25 июля 2025 23:59
подготовка к школе
Школьный старт: в России могут появиться ежегодные выплаты к 1 сентября
globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

Сколько денег могут получить родители?

В России обсуждается инициатива по введению ежегодных выплат родителям перед началом учебного года.

Эта мера призвана стать существенной поддержкой для семей, особенно многодетных, готовящих детей к школе.

Поддержка для семей: мнение Общественной палаты

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко высказал мнение, что предложение о выплатах перед учебным годом заслуживает поддержки.

“Подготовка детей к школе — это для большинства родителей достаточно серьезные расходы”, — отметил он в беседе с ТАСС.

По мнению Рыбальченко, в первую очередь стоит ориентироваться на многодетные семьи, предоставляя помощь независимо от уровня доходов.

“У многодетных семей всегда возникают трудности по подготовке детей в школу”, — подчеркнул он.

Спикер также добавил, что такая поддержка должна распространяться на каждого ребенка, независимо от статуса семьи.

“Можно дифференцировать как-то эту помощь, но такая поддержка всегда означала бы внимание государства к проблемам семей с детьми”, — сказал Рыбальченко.

Он напомнил, что опрос 2022 года показал: выплата в 10 тысяч рублей для школьников была названа самой важной мерой поддержки.

Законопроект Госдумы: конкретные суммы и возраст

Депутаты Государственной Думы разработали законопроект, предполагающий ежегодные выплаты в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников.

Документ, направленный в правительство, предлагает назначать выплату на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Для ребенка, достигшего 6 лет не позднее 1 сентября текущего года, предусмотрена выплата.

Текущий прожиточный минимум для детей в России составляет 17 201 рубль.

Данная инициатива призвана облегчить финансовую нагрузку на семьи, обеспечивая более уверенный старт учебного года для детей.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».