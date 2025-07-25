Школьный старт: в России могут появиться ежегодные выплаты к 1 сентября

В России обсуждается инициатива по введению ежегодных выплат родителям перед началом учебного года.
Эта мера призвана стать существенной поддержкой для семей, особенно многодетных, готовящих детей к школе.
Поддержка для семей: мнение Общественной палаты
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко высказал мнение, что предложение о выплатах перед учебным годом заслуживает поддержки.
“Подготовка детей к школе — это для большинства родителей достаточно серьезные расходы”, — отметил он в беседе с ТАСС.
По мнению Рыбальченко, в первую очередь стоит ориентироваться на многодетные семьи, предоставляя помощь независимо от уровня доходов.
“У многодетных семей всегда возникают трудности по подготовке детей в школу”, — подчеркнул он.
Спикер также добавил, что такая поддержка должна распространяться на каждого ребенка, независимо от статуса семьи.
“Можно дифференцировать как-то эту помощь, но такая поддержка всегда означала бы внимание государства к проблемам семей с детьми”, — сказал Рыбальченко.
Он напомнил, что опрос 2022 года показал: выплата в 10 тысяч рублей для школьников была названа самой важной мерой поддержки.
Законопроект Госдумы: конкретные суммы и возраст
Депутаты Государственной Думы разработали законопроект, предполагающий ежегодные выплаты в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников.
Документ, направленный в правительство, предлагает назначать выплату на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.
Для ребенка, достигшего 6 лет не позднее 1 сентября текущего года, предусмотрена выплата.
Текущий прожиточный минимум для детей в России составляет 17 201 рубль.
Данная инициатива призвана облегчить финансовую нагрузку на семьи, обеспечивая более уверенный старт учебного года для детей.