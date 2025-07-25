Форелевая башня — загадка Изварских озер: что интересного можно увидеть в Усадьбе Рериха в Ленобласти

За последние годы Ленинградская область стала настоящим кладезем для любителей экомаршрутов — десятки троп разной длины и сложности.

Что можно увидеть в «Усадьбе Рериха».

Маршрут длиной всего 3,5 километра проходит по территории имения Николая Константиновича Рериха — художника, ученого и путешественника, чья семья владела этими землями с 1872 года.

Расположенная в деревне Извара, тропа начинается у небольшого паркинга — места для десяти автомобилей едва хватает.

Главной достопримечательностью является музей-усадьба с огромной коллекцией из более чем 11 тысяч предметов, сохранивших память о жизни и творчестве Рерихов.

Амбар, конюшня и руины — история на каждом шагу

Неподалеку от усадебного дома — амбар XVIII века, где видны следы столетий и переложенной в XX веке шиферной крыши.

Все еще стоит и разрушенная бывшая конюшня — ее стены буквально рушатся, открывая взору каменную кладку XIX века.

Как пишет канал "Путешествия по городам и весям", увидеть такое — словно заглянуть в вековые тайны ремесел и старины.

Изварские озера и их неотразимые обитатели

По грунтовой дороге маршрут ведёт к Изварским озерам с родниками, славящимся тем, что практически не замерзают зимой.

А вот утки здесь — настоящие «гопники»: без тени страха подплывают к людям и, будто спрашивая «семок нет?», идут своим путем, если угощения не последовало.

Такая уверенность в себе птиц создает особую атмосферу, которая надолго остается в памяти.

Изварские озера не только природный уголок — их родники издавна пользуются популярностью среди местных, к ним приезжают с бутылями наполнить запасы чистой воды.

Об этих местах и традициях, связанных с Крещением, рассказывали еще во времена Рерихов.

Форелевая башня — загадочный «замок»

Особое место маршрута — Форелевая башня, построенная в стиле северного модерна.

Казалось бы, замок среди природы, но — это рыбоводное предприятие начала XX века.

Нижний этаж — естественный холодильник благодаря холодным ключам, а верхний — дом для мальков форели, радужной рыбы и стерляди.

Сегодня свое хозяйственное назначение башня потеряла, окна заколочены, и ее будущее остается неясным.

Озеро Глухое — тишина и первозданность

Ответвление от основной тропы — к озеру Глухое, нельзя пройти ближе 15 метров из-за болота вокруг — уникальной природной зоны, частично возрождающейся с богатым жизненным разнообразием.

Хотя до воды не добраться, возможность взглянуть на этот живой уголок природы дополняет впечатление от маршрута.

Экомаршрут «Усадьба Рериха» — это не только прогулка по истории знаменитой семьи, но и знакомство с природными красотами и архитектурными памятниками Ленобласти.

Здесь каждый шаг пропитан духом времени — от каменной кладки конюшни до холодных родников Изварских озер и таинственной Форелевой башни.

Именно за такой атмосферой и стоит отправиться в путь, даже если за окнами прохлада и дождь.