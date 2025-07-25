Сыры по рецептам Рериха и арт-кафе у парковки: что попробовать в Изваре Ленинградской области

Усадьба Рериха — экологический маршрут в Волосовском районе Ленинградской области. Находится в деревне Извара. Туристы обычно приезжают сюда посмотреть музей и полюбоваться местной природой.

Однако, если выйти за пределы маршрута, то можно сделать несколько интересных открытий.

Училищный дом: От школы к заброшенной громаде

Внимание привлекает комплекс зданий Училищного дома детской земледельческой колонии с действующей Казанской церковью.

Как пишет канал "Путешествия по городам и весям", училищный дом представляет собой заброшенную разноуровневую громаду, к которой пристроен храм.

Здание было построено по проекту архитектора Александра Яковлева после того, как в 1914 году усадьбу приобрело Министерство юстиции.

Сюда перевели колонию для детей, “обездоленных” в результате русско-японской войны, известную в Санкт-Петербурге как колония на Ржевке.

Девиз колонии – “Кто открывает школу – тот закрывает тюрьму” – отражал передовые педагогические принципы.

“Воспитание велось в соответствии с лучшими традициями русской и мировой педагогики”, — отмечают историки.

К сожалению, проект по реставрации здания и созданию регионального культурного центра пока не реализован.

Казанский храм, однако, частично привели в порядок, хотя его небольшие размеры могут удивить.

Сыроварня Галановых: Вкус истории

Недалеко от Училищного дома расположена частная сыроварня Милы и Константина Галановых.

Здесь можно приобрести разнообразные молочные и мясные фермерские продукты, а также продегустировать сыры.

“По словам владелицы предприятия, сыр из козьего молока сделан по старинному рецепту мамы Рериха”, — рассказывают местные жители.

Магазин при сыроварне работает только с пятницы по воскресенье.

Культурный центр: в завершении прогулки

Вернувшись к парковке, стоит посетить культурно-туристический центр с арт-кафе.

Здесь можно увидеть экспонаты выставки, купить сувениры, посмотреть на картины, пообедать или взять с собой пирожки местного производства.

Цены на блюда вполне приемлемые.

Когда история и современность живут рядом

Извара — не только место памяти Рерихов и их эпохи, но и пространство, где прошлое встречается с настоящим: заброшенные здания соседствуют с живым хозяйством, а культурные объекты помогают сохранить традиции на новый лад.