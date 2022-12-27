Все новости / Александр Петров

Александр Петров

Город
Вице-губернатор Москаленко умолчал о картелях и коррупции на рынке школьного питания Петербурга
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко провел рабочее совещание с представителями районных администраций по вопросам организации школьного питания в предстоящем учебном году. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях. Как рассказал Москаленко, он дал поручение проверить состояние школьных столовых и устранить ранее выявленные в них замечания. Об обсуждении таких фундаментальных проблем в петербургском соцпите, как картелизированность, коррупция и повышение тарифов вплоть до 140% Москаленко не сообщил.
15 авг 2022 13:43
Город
Петербург сравнили с «Васюками» после обещания Беглова построить 89 станций метро
Жители Санкт-Петербурга продолжают обсуждать амбициозные планы Смольного и губернатора Александра Беглова по строительству 89 новых станций метро. Ироничные и высмеивающие обещания городских властей комментарии свидетельствуют о том, что доверия к руководству Северной столицы среди населения нет.
09 авг 2022 12:04
Общество
Петербургский комбинат соцпитания «СЭД» может сорвать поставки продуктов в школы из-за долгов
На минувшей неделе петербургский комбинат школьного питания «СЭД» подписал 35 контрактов на поставки продуктов в детские сады и школы Гатчинского района Ленинградской области. Общая сумма контрактов превысила 10,2 миллиона рублей. В то же время все больше компаний-поставщиков вынуждены обращаться в суды для взыскания долгов с «СЭД». Сумма исков, поданных за последние полгода уже превысила 6 миллионов рублей. Учитывая тот факт, что 2021 год впервые для компании оказался убыточным, новые контракты с образовательными учреждениями можно расценивать как потенциально рискованные.
18 июл 2022 15:55
Город
Связанный со спецпредставителем Беглова комбинат соцпитания «Фирма Флоридан» оштрафован на 59 млн рублей
В среду, 13 июля, Арбитражный суд Северо-Западного округа признал правомерным штраф в 59 миллионов рублей частному петербургскому комбинату школьного питания «Фирма Флоридан», назначенный Федеральной антимонопольной службой за картельный сговор. Ранее комбинат в суде апелляционной инстанции сумел вдвое снизить размер штрафа, обосновав это тяжелым экономическим положением, но ФАС обжаловала решение и добилась максимально возможного наказания.
15 июл 2022 13:02
Город
ФАС включила комбинат «Калина» в Реестр недобросовестных поставщиков после многолетних нарушений в школьных столовых Петербурга
Федеральная антимонопольная служба внесла петербургский комбинат школьного питания «Калина» (до декабря 2021 года «БЗУ») в Реестр недобросовестных поставщиков. По чьему заявлению и за какое конкретно нарушение это произошло на данный момент не известно, этому предшествовала целая череда скандалов с участием комбината из-за срывов поставок, некачественной продукции, занижения цен на торгах и даже многомесячными задержками зарплат поварам.
08 июл 2022 14:32
Город
«Артис-Детское питание» и «Аркада» могли вступить в сговор для получения госконтрактов на школьное питание в Кировском районе
Прокуратура Кировского Района Санкт-Петербурга обнаружила нарушения при организации детского социального питания в школе №223 Кировского района, об этом сообщил депутат МО «Ульянка» от «Партии Роста» Павел Кондрашов. Какие конкретно нарушения были выявлены, в ответе надзорного органа не отмечено, но указано, что они были допущены как организатором питания, так и ответственными за него сотрудниками школы. Виновным лицам назначены штрафы в размере до 40 тысяч рублей.
09 июн 2022 14:59
Город
«Фирма Флоридан» оштрафована на 31,5 млн рублей за картельный сговор на рынке школьного питания Кировского района
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел иск частного комбината школьного питания «Фирма Флоридан» к Федеральной антимонопольной службе по обжалованию размера штрафа за картельный сговор с комбинатом «Артис-Детское питание» в Кировском районе. Суд частично удовлетворил просьбу компании и снизил размер штрафа с 63 миллионов рублей до 31,5 миллиона. Такое решение принято в связи с тяжелым финансовым положением комбината.
25 май 2022 11:03
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