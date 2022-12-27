Александр Петров

Врач предупредил о плачевных последствиях.
По стопам родственников девушка не пошла.
Без неожиданностей не обошлось.
Пресса рано устроила панику.
Сергея Макарова подозревают в превышении полномочий с тяжкими последствиями.
Муж Заворотнюк не принимает участие.
Артисты гребут деньги лопатой.
Накануне 1 сентября социологический портал Russian Field опубликовал итоги опроса родителей школьников о качестве питания в образовательных учреждениях в 2022 году.
Картина снискала большой успех среди зрителей, хотя довольны были не все.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко провел рабочее совещание с представителями районных администраций по вопросам организации школьного питания в предстоящем учебном году. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях. Как рассказал Москаленко, он дал поручение проверить состояние школьных столовых и устранить ранее выявленные в них замечания. Об обсуждении таких фундаментальных проблем в петербургском соцпите, как картелизированность, коррупция и повышение тарифов вплоть до 140% Москаленко не сообщил.
Жители Санкт-Петербурга продолжают обсуждать амбициозные планы Смольного и губернатора Александра Беглова по строительству 89 новых станций метро. Ироничные и высмеивающие обещания городских властей комментарии свидетельствуют о том, что доверия к руководству Северной столицы среди населения нет.
Женщина бросила актера, несмотря на большую любовь.
На минувшей неделе петербургский комбинат школьного питания «СЭД» подписал 35 контрактов на поставки продуктов в детские сады и школы Гатчинского района Ленинградской области. Общая сумма контрактов превысила 10,2 миллиона рублей. В то же время все больше компаний-поставщиков вынуждены обращаться в суды для взыскания долгов с «СЭД». Сумма исков, поданных за последние полгода уже превысила 6 миллионов рублей. Учитывая тот факт, что 2021 год впервые для компании оказался убыточным, новые контракты с образовательными учреждениями можно расценивать как потенциально рискованные.
Вскоре стартует сезон, когда жители региона смогут собирать это лакомство.
В среду, 13 июля, Арбитражный суд Северо-Западного округа признал правомерным штраф в 59 миллионов рублей частному петербургскому комбинату школьного питания «Фирма Флоридан», назначенный Федеральной антимонопольной службой за картельный сговор. Ранее комбинат в суде апелляционной инстанции сумел вдвое снизить размер штрафа, обосновав это тяжелым экономическим положением, но ФАС обжаловала решение и добилась максимально возможного наказания.
Федеральная антимонопольная служба внесла петербургский комбинат школьного питания «Калина» (до декабря 2021 года «БЗУ») в Реестр недобросовестных поставщиков. По чьему заявлению и за какое конкретно нарушение это произошло на данный момент не известно, этому предшествовала целая череда скандалов с участием комбината из-за срывов поставок, некачественной продукции, занижения цен на торгах и даже многомесячными задержками зарплат поварам.
Это должно войти в привычку.
Бывшая фигуристка не имеет претензий к отбору в этом году.
Прокуратура Кировского Района Санкт-Петербурга обнаружила нарушения при организации детского социального питания в школе №223 Кировского района, об этом сообщил депутат МО «Ульянка» от «Партии Роста» Павел Кондрашов. Какие конкретно нарушения были выявлены, в ответе надзорного органа не отмечено, но указано, что они были допущены как организатором питания, так и ответственными за него сотрудниками школы. Виновным лицам назначены штрафы в размере до 40 тысяч рублей.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел иск частного комбината школьного питания «Фирма Флоридан» к Федеральной антимонопольной службе по обжалованию размера штрафа за картельный сговор с комбинатом «Артис-Детское питание» в Кировском районе. Суд частично удовлетворил просьбу компании и снизил размер штрафа с 63 миллионов рублей до 31,5 миллиона. Такое решение принято в связи с тяжелым финансовым положением комбината.