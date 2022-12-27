Александр Петров

«Артис-Детское питание» и «Аркада» могли вступить в сговор для получения госконтрактов на школьное питание в Кировском районе

Прокуратура Кировского Района Санкт-Петербурга обнаружила нарушения при организации детского социального питания в школе №223 Кировского района, об этом сообщил депутат МО «Ульянка» от «Партии Роста» Павел Кондрашов. Какие конкретно нарушения были выявлены, в ответе надзорного органа не отмечено, но указано, что они были допущены как организатором питания, так и ответственными за него сотрудниками школы. Виновным лицам назначены штрафы в размере до 40 тысяч рублей.