Больше не нужно бежать на метеор: в Кронштадте строят отели, а «Кресты» готовят для туристов

Депутаты считают, что в Кронштадте не хватает туристической инфраструктуры.

Кронштадт перестал быть просто закрытым военным городом. Сегодня это одно из самых популярных мест у туристов.

Но есть одна проблема: приехать туда на несколько дней и с комфортом переночевать — задача не из легких. Власти города решили это исправить.

Почему в Кронштадте не хватает отелей?

Проект «Остров фортов» выстрелил так мощно, что инфраструктура за ним просто не успела. Сейчас в Кронштадте катастрофически мало гостиниц.

Большинство людей приезжают на день и вечером уезжают обратно в центр Петербурга. В итоге гости не успевают толком рассмотреть все достопримечательности, а город теряет деньги.

Чтобы решить проблему, под строительство отелей отдадут новые участки, в том числе те, что раньше принадлежали военным или находились в ведении компании ДОМ.РФ, пишет "ДП" со ссылкой на председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова.

Туризм как золотая жила

Цифры впечатляют. За 2025 год Петербург принял 12,5 миллионов гостей. Это население двух огромных мегаполисов. Туристы принесли в бюджет города больше 800 миллиардов рублей — на 15% больше, чем годом ранее.

Город понял: туризм — это выгодно. Поэтому географию прогулок расширяют. Теперь в планах не только Эрмитаж и Петергоф, но и современные пространства на окраинах.

Не только Кронштадт: что еще построят?

В ближайшие годы Петербург ждет сразу несколько мега-проектов:

«Санкт-Петербург Марина»: В районе Горской (недалеко от Кронштадта) строят огромный курорт. Там будут яхт-клубы, бассейны и новые отели. Это станет местом для круглогодичного отдыха. Реставрация фортов: Сейчас активно восстанавливают знаменитые форты «Кроншлот», «Петр I» и «Александр I» (Чумной). Скоро туда можно будет дойти не только по воде, но и по специально обустроенным переходам. Вторая жизнь «Крестов»: Знаменитую старую тюрьму превратят в деловой и туристический центр. Это будет арт-пространство с отелями и офисами.

Город для всех

Петербург официально признали самым доступным городом для людей с ограниченными возможностями. Сейчас в городе развивают инклюзивный туризм — чтобы каждый мог без барьеров увидеть красоту Северной столицы.

Кроме того, город активно «рекламирует» себя за рубежом. О Петербурге теперь активно рассказывают в Китае, ОАЭ и Омане, привлекая новых гостей из этих стран.

Ранее «Городовой» рассказывал, как добраться до Кронштадта по воде.