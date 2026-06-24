316 лет истории: почему в Царское Село теперь едут за инновациями, а не только за тенью Пушкин

24 июня Царское Село отмечает свой день рождения. Прошло уже три века, а это место всё так же влюбляет в себя с первого взгляда.
Рассказываем, чем живет знаменитый пригород Петербурга сегодня и почему туда стоит съездить прямо сейчас.
Немного истории: подарок для императрицы
Все началось в 1710 году. Петр I подарил эти земли своей жене Марте Скавронской (будущей Екатерине I). Тогда это была скромная усадьба, которую называли «Сарская мыза».
Со временем она превратилась в роскошное Царское Село. Кстати, именно сюда из Петербурга проложили первую в России железную дорогу. В те времена это было настоящим чудом техники.
Пушкин — наше всё
Говорим «Царское Село» — подразумеваем Пушкина. В этом году мы отметили 227 лет со дня рождения поэта.
В Лицее и парковых аллеях до сих пор сохранилась та самая атмосфера, которая вдохновляла юного Александра. Кажется, что из-за поворота вот-вот выйдет лицеист в мундире с тетрадкой стихов.
Реставрация: возвращение утраченного
Во время войны Царское Село сильно пострадало. Реставраторы восстанавливают его буквально по кусочкам десятилетиями. Год был урожайным на открытия:
- Китайский зал. Его не видели с 1941 года! Теперь он снова открыт в Екатерининском дворце.
- Пенсионерные конюшни. Здесь доживали свой век императорские кони. Теперь здание и уникальное кладбище лошадей привели в порядок.
- Александровский дворец. Открылись три новых парадных зала.
- Морейская колонна. В Екатерининском парке полностью восстановили этот памятник воинской славы.
Не только музей, но и наука
Сегодня Пушкинский район — это не только туристы и старинные парки. Это мощный научный центр. Здесь строят «ИТМО-Хайпарк» и «Невскую дельту».
В районе работают современные заводы, где делают лекарства и автомобили. А на базе местной скорой помощи открыли первый в стране центр для обучения фельдшеров.
Зачем ехать сейчас?
Царское Село сейчас на пике формы. Можно не только посмотреть на знаменитую Янтарную комнату, но и увидеть новые выставки, например, «Спасавшие красоту» о подвиге музейщиков в годы войны.
Это место, где прошлое и будущее встретились. Обязательно выделите выходной, чтобы просто погулять по этим аллеям. Гордость за страну гарантирована!
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