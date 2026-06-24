316 лет истории: почему в Царское Село теперь едут за инновациями, а не только за тенью Пушкин

Сегодня Царское Село развивается не только в культурном отношении.

24 июня Царское Село отмечает свой день рождения. Прошло уже три века, а это место всё так же влюбляет в себя с первого взгляда.

Рассказываем, чем живет знаменитый пригород Петербурга сегодня и почему туда стоит съездить прямо сейчас.

Немного истории: подарок для императрицы

Все началось в 1710 году. Петр I подарил эти земли своей жене Марте Скавронской (будущей Екатерине I). Тогда это была скромная усадьба, которую называли «Сарская мыза».

Со временем она превратилась в роскошное Царское Село. Кстати, именно сюда из Петербурга проложили первую в России железную дорогу. В те времена это было настоящим чудом техники.

Пушкин — наше всё

Говорим «Царское Село» — подразумеваем Пушкина. В этом году мы отметили 227 лет со дня рождения поэта.

В Лицее и парковых аллеях до сих пор сохранилась та самая атмосфера, которая вдохновляла юного Александра. Кажется, что из-за поворота вот-вот выйдет лицеист в мундире с тетрадкой стихов.

Реставрация: возвращение утраченного

Во время войны Царское Село сильно пострадало. Реставраторы восстанавливают его буквально по кусочкам десятилетиями. Год был урожайным на открытия:

Китайский зал. Его не видели с 1941 года! Теперь он снова открыт в Екатерининском дворце.

Его не видели с 1941 года! Теперь он снова открыт в Екатерининском дворце. Пенсионерные конюшни. Здесь доживали свой век императорские кони. Теперь здание и уникальное кладбище лошадей привели в порядок.

Здесь доживали свой век императорские кони. Теперь здание и уникальное кладбище лошадей привели в порядок. Александровский дворец. Открылись три новых парадных зала.

Открылись три новых парадных зала. Морейская колонна. В Екатерининском парке полностью восстановили этот памятник воинской славы.

Не только музей, но и наука

Сегодня Пушкинский район — это не только туристы и старинные парки. Это мощный научный центр. Здесь строят «ИТМО-Хайпарк» и «Невскую дельту».

В районе работают современные заводы, где делают лекарства и автомобили. А на базе местной скорой помощи открыли первый в стране центр для обучения фельдшеров.

Зачем ехать сейчас?

Царское Село сейчас на пике формы. Можно не только посмотреть на знаменитую Янтарную комнату, но и увидеть новые выставки, например, «Спасавшие красоту» о подвиге музейщиков в годы войны.

Это место, где прошлое и будущее встретились. Обязательно выделите выходной, чтобы просто погулять по этим аллеям. Гордость за страну гарантирована!

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге создали самую детальную копию Исаакия.