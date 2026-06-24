Бивень мамонта и «солнечный камень»: в Петербурге создали самую детальную копию Исаакия

Модель выполнена с ювелирной точностью.

В Исаакиевском соборе появился новый необычный экспонат. Это точная копия самого собора, только в 200 раз меньше оригинала. Казалось бы, макетами никого не удивишь, но этот — особенный.

Его создал знаменитый мастер Александр Крылов, который когда-то восстанавливал легендарную Янтарную комнату. Над миниатюрой он трудился больше полутора лет, сообщает пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Ювелирная точность и бивень мамонта

Рассматривать модель можно часами. Мастер работал под мощным микроскопом, чтобы не упустить ни одной детали. Техника поражает:

Весь корпус собран из кусочков натурального янтаря .

. Крошечные скульптуры на фасаде вырезаны вручную из бивня мамонта.

Материалы выбраны не случайно: янтарь передает тепло и торжественность, а кость мамонта идеально подходит для тончайшей резьбы.

Если у вас есть «Пушкинская карта» или вы участник программы «Серебряный возраст», обязательно загляните посмотреть на это вживую.

Сады-трансформеры: лес на брусчатке

Сразу в двух знаковых местах города — на Исаакиевской площади и Университетской набережной — распустились сады.

Их называют «трансформерами», потому что все деревья и кустарники растут в специальных кадках. К осени их уберут, а пока серый гранит превратился в уютный зеленый оазис.

Сад у Мариинского дворца уже открыт для прогулок. Здесь можно посидеть на лавочках среди лип, кленов и ярких цветов.

Губернатор Александр Беглов открыл его в День города, сразу после возложения цветов к Медному всаднику.

Если просто гулять вам скучно, приходите в сад на Исаакиевской площади в пятницу. Каждую неделю здесь планируют проводить бесплатные экскурсии.

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