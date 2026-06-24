Городовой / Новости Петербурга / Бивень мамонта и «солнечный камень»: в Петербурге создали самую детальную копию Исаакия
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
316 лет истории: почему в Царское Село теперь едут за инновациями, а не только за тенью Пушкин Новости Петербурга
Омар Хайям одной фразой охарактеризовал просящих плату за добро людей — актуально и в наши дни Полезное
Дизайнеры в лидерах, айтишники в шоколаде: кому в Петербурге ИИ добавил 11% к зарплате Новости Петербурга
Петербургский стандарт-2026: сколько денег дадут на квартиру за первого, второго и третьего ребенка Новости Петербурга
Пенсию можно увеличить вдвое: россиянам рассказали о законном способе получать намного больше Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Россия
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Бивень мамонта и «солнечный камень»: в Петербурге создали самую детальную копию Исаакия

Опубликовано: 24 июня 2026 09:45
 Проверено редакцией
Бивень мамонта и «солнечный камень»: в Петербурге создали самую детальную копию Исаакия
Бивень мамонта и «солнечный камень»: в Петербурге создали самую детальную копию Исаакия
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Модель выполнена с ювелирной точностью.

В Исаакиевском соборе появился новый необычный экспонат. Это точная копия самого собора, только в 200 раз меньше оригинала. Казалось бы, макетами никого не удивишь, но этот — особенный.

Его создал знаменитый мастер Александр Крылов, который когда-то восстанавливал легендарную Янтарную комнату. Над миниатюрой он трудился больше полутора лет, сообщает пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Ювелирная точность и бивень мамонта

Рассматривать модель можно часами. Мастер работал под мощным микроскопом, чтобы не упустить ни одной детали. Техника поражает:

  • Весь корпус собран из кусочков натурального янтаря.
  • Крошечные скульптуры на фасаде вырезаны вручную из бивня мамонта.

Материалы выбраны не случайно: янтарь передает тепло и торжественность, а кость мамонта идеально подходит для тончайшей резьбы.

Если у вас есть «Пушкинская карта» или вы участник программы «Серебряный возраст», обязательно загляните посмотреть на это вживую.

Сады-трансформеры: лес на брусчатке

Сразу в двух знаковых местах города — на Исаакиевской площади и Университетской набережной — распустились сады.

Их называют «трансформерами», потому что все деревья и кустарники растут в специальных кадках. К осени их уберут, а пока серый гранит превратился в уютный зеленый оазис.

Сад у Мариинского дворца уже открыт для прогулок. Здесь можно посидеть на лавочках среди лип, кленов и ярких цветов.

Губернатор Александр Беглов открыл его в День города, сразу после возложения цветов к Медному всаднику.

Если просто гулять вам скучно, приходите в сад на Исаакиевской площади в пятницу. Каждую неделю здесь планируют проводить бесплатные экскурсии.

Ранее «Городовой» рассказывал, как все будет устроено в новых башнях Лахты.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью