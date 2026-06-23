Обед на 130 этаже и зимние сады в облаках: как устроят жизнь в новых башнях Лахты

Башни вместят более 8,4 тыс. офисных сотрудников.

Петербургский «Лахта Центр» скоро перестанет быть одиноким пиком на горизонте. Рядом с ним вырастут ещё два гиганта.

Власти города опубликовали детальные планы строительства, и цифры действительно впечатляют.

«Лахта 2»: рекордная высота со смыслом

Вторая башня станет настоящим исполином — её высота составит 703 метра. Если проект реализуют, это здание станет вторым по высоте в мире, уступив только Бурдж-Халифе.

Конструкция башни будет необычной: её разделят на девять сегментов по 16 этажей в каждом. Между ними сделают атриумы — пустые пространства с панорамным остеклением.

Что внутри: офисы, спа-центр с бассейном на 13-м этаже и огромная смотровая площадка на самом верху (с 133 по 137 этажи).

офисы, спа-центр с бассейном на 13-м этаже и огромная смотровая площадка на самом верху (с 133 по 137 этажи). Для гурманов: На высоте 130 этажа откроют видовые рестораны. Вид на залив оттуда будет просто космический.

«Лахта 3»: спираль из будущего

Третий небоскрёб будет чуть ниже, «всего» 555 метров. Но он возьмёт своё дизайном. Это будет изящная спиралевидная башня, которая как бы закручивается вокруг своей оси и сужается кверху.

Внутри запланировано 116 этажей. Кроме рабочих кабинетов, там появятся зимние сады (холлы с зеленью), где можно будет провести переговор или просто выпить кофе.

На 100-м этаже сделают смотровую площадку и магазины.

Двухэтажные лифты и город в городе

В новых башнях будут работать более 8,5 тысяч человек. Чтобы утром и вечером у лифтов не выстраивались очереди, инженеры придумали сложную систему.

В зданиях установят двухэтажные лифты. В часы пик они будут работать по «чётно-нечётной» схеме: одна палуба забирает людей на чётные этажи, другая — на нечётные.

У подножия башен построят стилобаты — общие здания, где откроют фитнес-клубы, салоны красоты и конференц-залы. Это будет полноценный деловой городок, где можно жить и работать, не выходя на улицу.

Зачем Петербургу столько небоскрёбов?

У многих жителей возникают вопросы: не испортят ли башни вид на исторический центр? Губернатор Александр Беглов считает, что нет. Его позиция проста: Петербург должен расти как современный мегаполис.

По задумке властей, город делится на зоны. В центре мы любуемся классической архитектурой и «имперским духом». А на окраине, у Финского залива, формируется Петербург XXI века.

Это новый деловой центр с рабочими местами и современной инфраструктурой, который не спорит с прошлым, а дополняет его.

Ранее «Городовой» рассказывал, нужны ли Петербургу новые небоскребы.