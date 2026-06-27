Тюльпаны в отпуске до 2027 года и «бабушкины» пионы: где в Петербурге искать цветочную машину времени

В Петергофе настоящий праздник для глаз. В Нижнем парке, Александрии и Ораниенбауме заканчивают обновлять клумбы. Масштабы впечатляют: садовники высадили 220 тысяч цветов! Это больше 200 разных видов.
Интересно, что клумбы здесь — это своего рода машина времени. Специалисты подбирали растения так, чтобы они соответствовали разным эпохам:
- XVII век: нежные алиссумы.
- XVIII век: яркие бегонии и львиный зев (совсем как при императрицах).
- XIX век: агератумы, которые были на пике моды в дворянских усадьбах.
Помимо «исторических» цветов, в парках полно и привычных нам любимцев: от петуний и бархатцев до пушистых астр и георгинов.
Куда пропали тюльпаны?
Многие спрашивают, куда делись весенние тюльпаны. Не переживайте, их не выбросили. Луковицы бережно выкопали и отправили на «отдых».
Им нужно набраться сил, поэтому в следующий раз они украсят парки только в 2027 году.
Успеть до 28 июня: Пионы в Ботаническом саду
Если вам хочется чего-то более уютного и ароматного, бегите в Ботанический сад Петра Великого. Там в «Зеленом домике» открылась выставка «Пионы Северной столицы».
Почему стоит сходить:
- Запах. Он заполняет весь павильон. Это лучше любого парфюма.
- Сорта. Здесь собрали сотни видов. Есть и старинные «бабушкины» пионы, которые пахнут детством, и совершенно новые сорта, похожие на диковинные облака.
- Совет от профи. На выставке часто дежурят коллекционеры. Если у вас есть дача, можно расспросить их, как вырастить такую же красоту у себя.
Важно: выставка очень короткая. Пионы быстро отцветают, поэтому полюбоваться ими можно только до 28 июня.
Ранее «Городовой» рассказывал, что до Петергофа можно добраться на современном скоростном катамаране проекта "Котлин".