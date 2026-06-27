Городовой / Новости Петербурга / Тюльпаны в отпуске до 2027 года и «бабушкины» пионы: где в Петербурге искать цветочную машину времени
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
От сорванной пломбы до реального срока: ИИ начинает охоту на нелегальных гидов на крышах Петербурга Новости Петербурга
Проверки квартир с 1 июля 2026: список нарушений и советы для собственников - важно для россиян Новости Петербурга
Эти котлеты невозможно забыть: хрустящая корочка, а внутри — настоящее сливочное чудо Полезное
Бесплатный санаторий для пенсионеров: кому положено и как получить - инструкция 2026 Новости Петербурга
Тренды ванных комнат 2026: что выбирают в Европе вместо душа и ванны Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Россия
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Тюльпаны в отпуске до 2027 года и «бабушкины» пионы: где в Петербурге искать цветочную машину времени

Опубликовано: 27 июня 2026 12:26
 Проверено редакцией
Тюльпаны в отпуске до 2027 года и «бабушкины» пионы: где в Петербурге искать цветочную машину времени
Тюльпаны в отпуске до 2027 года и «бабушкины» пионы: где в Петербурге искать цветочную машину времени
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Посадка более 200 тыс. летних цветов завершается.

В Петергофе настоящий праздник для глаз. В Нижнем парке, Александрии и Ораниенбауме заканчивают обновлять клумбы. Масштабы впечатляют: садовники высадили 220 тысяч цветов! Это больше 200 разных видов.

Интересно, что клумбы здесь — это своего рода машина времени. Специалисты подбирали растения так, чтобы они соответствовали разным эпохам:

  • XVII век: нежные алиссумы.
  • XVIII век: яркие бегонии и львиный зев (совсем как при императрицах).
  • XIX век: агератумы, которые были на пике моды в дворянских усадьбах.

Помимо «исторических» цветов, в парках полно и привычных нам любимцев: от петуний и бархатцев до пушистых астр и георгинов.

Куда пропали тюльпаны?

Многие спрашивают, куда делись весенние тюльпаны. Не переживайте, их не выбросили. Луковицы бережно выкопали и отправили на «отдых».

Им нужно набраться сил, поэтому в следующий раз они украсят парки только в 2027 году.

Успеть до 28 июня: Пионы в Ботаническом саду

Если вам хочется чего-то более уютного и ароматного, бегите в Ботанический сад Петра Великого. Там в «Зеленом домике» открылась выставка «Пионы Северной столицы».

Почему стоит сходить:

  1. Запах. Он заполняет весь павильон. Это лучше любого парфюма.
  2. Сорта. Здесь собрали сотни видов. Есть и старинные «бабушкины» пионы, которые пахнут детством, и совершенно новые сорта, похожие на диковинные облака.
  3. Совет от профи. На выставке часто дежурят коллекционеры. Если у вас есть дача, можно расспросить их, как вырастить такую же красоту у себя.

Важно: выставка очень короткая. Пионы быстро отцветают, поэтому полюбоваться ими можно только до 28 июня.

Ранее «Городовой» рассказывал, что до Петергофа можно добраться на современном скоростном катамаране проекта "Котлин".

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью