В Петергоф по-новому: отчаливаем от Адмиралтейской набережной на умном катамаране

До Петергофа теперь можно добраться на современном скоростном катамаране проекта «Котлин». Это полностью отечественная разработка.
Их собирают прямо у нас, на Средне-Невском судостроительном заводе, сообщили в Комитете по транспорту города.
Главная фишка этих судов — особая плоская конструкция. Они спроектированы так, чтобы легко проходить под низкими мостами Петербурга.
Судно забирает пассажиров в самом центре города и выходит прямиком в Финский залив. Внутри — панорамные окна, удобные кресла.
Откуда можно уплыть?
Рейсов стало больше, а точек отправления — три. Выбирайте ту, что ближе к вам:
- Адмиралтейская набережная, 18 (у Медного всадника) — именно сюда запустили новые «Котлины».
- Дворцовая набережная, 36 (напротив Эрмитажа).
- Английская набережная, 2.
Дорога по воде занимает около 40 минут. Это отличный способ избежать пробок на дорогах и насладиться видом на Лахта Центр и «Газпром Арену» с залива.
Нейросеть в кармане: ваш личный гид
Сам Нижний парк огромен, и потеряться там проще простого. Чтобы туристы не бродили кругами, в Петергофе хотчт запустить умный онлайн-гид с искусственным интеллектом.
Это будет не просто скучный аудиогид, а настоящий цифровой помощник. Вот что он умеет:
- Строит маршруты. ИИ подскажет, как пройти к конкретному фонтану без лишних кругов.
- Ищет сервис. Поможет быстро найти ближайшие кассы, туалеты или кафе.
- Следит за погодой. Предупредит, если пора искать укрытие от дождя.
- Дает советы. Порекомендует интересные места, о которых знают не все.
Совет: Билеты на катамараны лучше покупать заранее онлайн — в сезон их разбирают очень быстро. И не забудьте взять куртку: в заливе даже в жару бывает прохладно из-за ветра!
Ранее «Городовой» рассказывал, почему судьба фонтанов Петергофа до сих пор зависит от поворота ключа.