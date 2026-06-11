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В Петергоф по-новому: отчаливаем от Адмиралтейской набережной на умном катамаране

Опубликовано: 11 июня 2026 11:26
 Проверено редакцией
В Петергоф по-новому: отчаливаем от Адмиралтейской набережной на умном катамаране
В Петергоф по-новому: отчаливаем от Адмиралтейской набережной на умном катамаране
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сезон фонтанов в самом разгаре, и добраться до Петергофа теперь можно не только быстрее, но и с большим комфортом.

До Петергофа теперь можно добраться на современном скоростном катамаране проекта «Котлин». Это полностью отечественная разработка.

Их собирают прямо у нас, на Средне-Невском судостроительном заводе, сообщили в Комитете по транспорту города.

Главная фишка этих судов — особая плоская конструкция. Они спроектированы так, чтобы легко проходить под низкими мостами Петербурга.

Судно забирает пассажиров в самом центре города и выходит прямиком в Финский залив. Внутри — панорамные окна, удобные кресла.

Откуда можно уплыть?

Рейсов стало больше, а точек отправления — три. Выбирайте ту, что ближе к вам:

  1. Адмиралтейская набережная, 18 (у Медного всадника) — именно сюда запустили новые «Котлины».
  2. Дворцовая набережная, 36 (напротив Эрмитажа).
  3. Английская набережная, 2.

Дорога по воде занимает около 40 минут. Это отличный способ избежать пробок на дорогах и насладиться видом на Лахта Центр и «Газпром Арену» с залива.

Нейросеть в кармане: ваш личный гид

Сам Нижний парк огромен, и потеряться там проще простого. Чтобы туристы не бродили кругами, в Петергофе хотчт запустить умный онлайн-гид с искусственным интеллектом.

Это будет не просто скучный аудиогид, а настоящий цифровой помощник. Вот что он умеет:

  • Строит маршруты. ИИ подскажет, как пройти к конкретному фонтану без лишних кругов.
  • Ищет сервис. Поможет быстро найти ближайшие кассы, туалеты или кафе.
  • Следит за погодой. Предупредит, если пора искать укрытие от дождя.
  • Дает советы. Порекомендует интересные места, о которых знают не все.

Совет: Билеты на катамараны лучше покупать заранее онлайн — в сезон их разбирают очень быстро. И не забудьте взять куртку: в заливе даже в жару бывает прохладно из-за ветра!

Ранее «Городовой» рассказывал, почему судьба фонтанов Петергофа до сих пор зависит от поворота ключа.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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