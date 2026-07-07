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Почему приставка «Санкт» осталась только у Петербурга - исторический экскурс

Опубликовано: 7 июля 2026 10:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему приставка «Санкт» осталась только у Петербурга - исторический экскурс
фото legion-media
Больше ни один город России не носит такую приставку

Название «Санкт-Петербург» — это уникальный случай в русской топонимике. Оно сочетает в себе элементы разных языков и отражает стремление Петра I создать город, непохожий на традиционные русские поселения.

Языковой коктейль в названии

Название города представляет собой лингвистический гибрид:

  • Латинский корень «санкт» (святой);
  • Греческое имя «Пётр»;
  • Голландское слово «бурх» (крепость).

Интересно, что в ранних документах Петра I встречаются разные варианты написания:

  • Санктъ-Питербурхъ;
  • Сантпитербурхъ;
  • просто Питербурхъ.

Единое написание «Санкт-Петербург» установилось лишь спустя десятилетия.

Почему именно «Санкт»?

Пётр I хотел создать не религиозный центр, а деловой европейский город. Латинское sanctus было выбрано как международное и светское обозначение, понятное образованной Европе. Это подчёркивало новый, европейский характер города.

В русском языке того времени назвать город «Святым» означало бы приравнять его к монастырям и религиозным центрам. Петру же нужен был светский, деловой образ.

Эволюция названия

История названия города включает несколько этапов:

  1. 1703 год — основание крепости Sankt-Piter-Burch;
  2. 1914 год — переименование в Петроград;
  3. 1924 год — название Ленинград;
  4. 1991 год — возвращение исторического названия.

Сегодня мы спокойно склоняем это название по правилам русского языка: «гуляю по Санкт-Петербургу», «восхищаюсь Санкт-Петербургом».

Название «Санкт-Петербург» стало уникальным топонимическим феноменом в русском языке. Оно отражает стремление Петра I к европеизации и созданию нового, светского образа города. Несмотря на все исторические изменения, это название сохранилось как символ особого статуса города. Об этом сообщает автор канала " Александр Долгих" (18+).

Ранее «Городовой» рассказывал, какие русские слова нельзя перевести на другой язык.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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