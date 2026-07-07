С 1 сентября Минпросвещения отменило домашние задания для ряда школьников

Долгожданное послабление для родителей и детей

С 1 сентября 2026 года в российских школах вводят важное правило: у первоклассников не будет домашних заданий. Это официально закрепили в письме Минпросвещения России. Решение выглядит как логичный шаг к снижению нагрузки на малышей, которые только привыкают к школьной рутине.

Что именно меняется

Раньше ситуация была компромиссной: методические рекомендации допускали домашку для первоклашек, но с жёсткими рамками.

Главное условие — на все предметы вместе ребёнок должен был тратить не больше часа.

При этом подчеркивали, что вводить задания нужно постепенно, без спешки. Теперь эту норму убрали полностью: позиция про «один час» исключена из документов, а обучение в первом классе официально строится без домашних заданий.

Почему это важно: главные плюсы подхода

Среди ключевых преимуществ такого решения специалисты выделяют:

снижение стресса у детей — малыши быстрее адаптируются к школе, если не чувствуют давления из‑за «обязаловки» вечером;

— малыши быстрее адаптируются к школе, если не чувствуют давления из‑за «обязаловки» вечером; сохранение времени на отдых и движение — в 6–7 лет ребёнку критично оставаться активным, а не сидеть за столом лишний час;

— в 6–7 лет ребёнку критично оставаться активным, а не сидеть за столом лишний час; поддержка семьи без перегрузки — родители могут заниматься с ребёнком в комфортном ритме, без привязки к школьным нормативам.

Практический совет для родителей

Хотя формальных заданий не будет, совсем без «послешкольных» занятий не обойтись. Лучше заменить привычную домашку на короткие развивающие активности: 10–15 минут чтения вслух, простой счёт на бытовых примерах или обсуждение школьного дня. Так ребёнок тренирует нужные навыки, но без ощущения «ещё одного урока».

Отказ от домашних заданий в первом классе — это ставка на бережную адаптацию. Такой подход помогает ребёнку привыкнуть к школе без лишнего напряжения и сохранить интерес к учёбе. Главное — поддерживать баланс между освоением нового и полноценным отдыхом.

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