Городовой / Новости Петербурга / С 1 сентября Минпросвещения отменило домашние задания для ряда школьников
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кладу газету под коврик у двери - не для тепла: простой способ из Финляндии, чтобы пол всегда был сухим Полезное
Черты Петербурга, к которым сложно привыкнуть - и именно они делают город уникальным Новости Петербурга
Как остаться навечно в человеческой памяти: Хайям назвал способ еще 1000 лет назад – до сих пор работает Полезное
Эти мелочи спасут вашу поездку на поезде: что забывают брать 90% пассажиров Новости Петербурга
2 приема – и коварный вьюнок сгинет к праотцам: эффективный метод борьбы с сорняком от агронома Давыдовой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

С 1 сентября Минпросвещения отменило домашние задания для ряда школьников

Опубликовано: 7 июля 2026 09:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
С 1 сентября Минпросвещения отменило домашние задания для ряда школьников
фото legion-media
Долгожданное послабление для родителей и детей

С 1 сентября 2026 года в российских школах вводят важное правило: у первоклассников не будет домашних заданий. Это официально закрепили в письме Минпросвещения России. Решение выглядит как логичный шаг к снижению нагрузки на малышей, которые только привыкают к школьной рутине.

Что именно меняется

Раньше ситуация была компромиссной: методические рекомендации допускали домашку для первоклашек, но с жёсткими рамками.

Главное условие — на все предметы вместе ребёнок должен был тратить не больше часа.

При этом подчеркивали, что вводить задания нужно постепенно, без спешки. Теперь эту норму убрали полностью: позиция про «один час» исключена из документов, а обучение в первом классе официально строится без домашних заданий.

Почему это важно: главные плюсы подхода

Среди ключевых преимуществ такого решения специалисты выделяют:

  • снижение стресса у детей — малыши быстрее адаптируются к школе, если не чувствуют давления из‑за «обязаловки» вечером;
  • сохранение времени на отдых и движение — в 6–7 лет ребёнку критично оставаться активным, а не сидеть за столом лишний час;
  • поддержка семьи без перегрузки — родители могут заниматься с ребёнком в комфортном ритме, без привязки к школьным нормативам.

Практический совет для родителей

Хотя формальных заданий не будет, совсем без «послешкольных» занятий не обойтись. Лучше заменить привычную домашку на короткие развивающие активности: 10–15 минут чтения вслух, простой счёт на бытовых примерах или обсуждение школьного дня. Так ребёнок тренирует нужные навыки, но без ощущения «ещё одного урока».

Отказ от домашних заданий в первом классе — это ставка на бережную адаптацию. Такой подход помогает ребёнку привыкнуть к школе без лишнего напряжения и сохранить интерес к учёбе. Главное — поддерживать баланс между освоением нового и полноценным отдыхом.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему петербургский вуз получил предупреждение Рособрнадзора.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹 1
🙀 3
😿
Поделитесь новостью