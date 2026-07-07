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Ту-95ЛАЛ: атомный гигант СССР с месячным полетом - и фатальная угроза для каждого члена экипажа

Опубликовано: 7 июля 2026 08:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ту-95ЛАЛ: атомный гигант СССР с месячным полетом - и фатальная угроза для каждого члена экипажа
фото Городовой ру
Технологический прорыв, который требует слишком высокой платы

В начале 1960-х инженеры СССР пытались решить почти фантастическую задачу — создать самолет, который мог бы летать без дозаправки месяцами. В роли «вечного» источника энергии выступал ядерный реактор.

Проект Ту-95ЛАЛ стал самым заметным шагом в этом направлении: машина действительно поднималась в воздух с реактором на борту.

История этой программы — не просто рассказ о технике, а наглядный пример того, как прогресс упирается в невидимые, но жёсткие границы.

Что хотели получить и что получилось

Цель была предельно амбициозной: дать стратегической авиации неограниченную дальность и возможность постоянно находиться в воздухе. Это меняло всю логику сдерживания — самолёт мог ждать команды где-то над океаном и нанести удар в любой точке планеты.

В реальности же идея столкнулась с фундаментальными сложностями, которые не удалось обойти.

Главные проблемы атомного самолета

Среди основных препятствий выделялись сразу несколько:

  • радиационная опасность — никакая защита тех лет не могла полностью экранировать излучение, а каждый килограмм свинцовой брони снижал полезную нагрузку;
  • биологические риски — экипаж подвергался облучению, а уровень контроля и понимания последствий для здоровья в 1960‑х был ограничен;
  • экономическая нецелесообразность — стоимость проекта и сложность обслуживания оказались слишком высокими;
  • появление альтернативы — межконтинентальные баллистические ракеты решали ту же задачу быстрее, дешевле и без риска для людей.

Почему проект закрыли

К середине 1960-х стало ясно, что практичнее и безопаснее использовать МБР: они не требовали экипажа, не создавали радиационных рисков и не нуждались в громоздкой защите.

Официально программу атомной авиации свернули к 1969 году. Ту-95ЛАЛ разобрали, часть документов надолго засекретили, а широкой публике о проекте рассказали лишь спустя десятилетия.

Вывод

Эксперименты с атомными самолётами показали: даже если техника способна летать с реактором, это не значит, что такой подход оправдан. Важнее всего оказалось не только умение строить, но и умение защищать людей от последствий.

Именно этот урок во многом сформировал современные стандарты безопасности в атомной сфере. Об этом сообщает канал "Pochinka_blog" (18+).

Мнение автора

Когда впервые прочитала архивные заметки об этих испытаниях, больше всего поразила не сама идея атомолёта, а то, в каких условиях работали люди. Осознание, что экипаж летал, не зная точных уровней облучения, заставляет по-другому смотреть на цену технического прорыва. С тех пор, читая про любые ядерные технологии, стараюсь обращать внимание не только на возможности, но и на меры защиты — ведь именно они определяют, насколько идея жизнеспособна в реальной жизни.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие русские слова нельзя перевести на другой язык.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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