Беглов заявил об увеличении реальных доходов петербуржцев

На сколько выросли доходы горожан

Цифры по доходам и оборотам в Петербурге выглядят уверенно: статистика фиксирует рост и в кошельках горожан, и в масштабах бизнеса.

Губернатор Александр Беглов озвучил свежие данные по зарплатам и ключевым отраслям — они дают представление, как меняется экономическая картина города.

Что показали данные за январь — апрель 2026 года

По словам губернатора, реальная начисленная зарплата в городе выросла на 5,8 % с учётом инфляции — это важный нюанс: речь не просто о номинальных цифрах, а о том, сколько фактически «стоит» заработок.

Среднемесячная начисленная зарплата достигла 128 072 рублей — на 11,5 % выше, чем за тот же период 2025 года. Параллельно растут и реальные денежные доходы населения: по итогам I квартала они прибавили 4,5 %.

Где экономика разгоняется сильнее всего

Особенно заметный прирост оборотов зафиксирован сразу в нескольких секторах:

гостиницы и общественное питание — плюс 36,3 %;

строительство — плюс 31,1 %;

производство изделий из дерева и пробки — аномальный рост на 137,3 %;

бумага и бумажные изделия — плюс 55 %;

готовые металлические изделия — плюс 48,1 %.

Такие цифры показывают, что подъём идёт не в одной-двух отраслях, а сразу по широкому фронту.

Практический совет: как использовать эту статистику с пользой

Когда экономика города растёт, это не просто строчки в отчётах — это шанс подстроить личные финансы под новые возможности. Вот что можно сделать:

следить за динамикой в перспективных отраслях — если в каком-то секторе обороты растут двузначными темпами, там чаще появляются вакансии и выше конкуренция за кадры;

учитывать общий тренд на рост доходов при планировании бюджета — увеличение реальных зарплат и доходов населения обычно означает, что у людей остаётся больше свободных денег, а значит, можно закладывать в план более уверенные траты на образование, жильё или крупные покупки;

не ориентироваться только на средние цифры — средняя зарплата в 128 тысяч рублей не значит, что столько получает большинство; лучше смотреть на медианные значения и зарплаты по конкретным профессиям.

Рост зарплат и оборотов в Петербурге говорит об устойчивом подъёме экономики города. Промышленные и сервисные секторы развиваются темпами выше среднероссийских, а доходы горожан постепенно увеличиваются. Об этом передает "Деловой Петербург" (18+).

Это создаёт более предсказуемую среду для личных финансовых решений — главное, опираться не на усреднённые показатели, а на точные данные по своей отрасли и региону.

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