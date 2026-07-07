Синоптики озадачили прогнозом: огуречные ливни захватили Русскую равнину

Затяжные «огуречные» дожди и прохлада до +23° в центре России: североатлантический циклон принесёт почти месячную норму осадков и атмосферу уюта на всю неделю.

Аномальные ливни, которые пришли на Русскую равнину в выходные, не собираются уходить. Всю неделю в центре и на северо-западе будет сохраняться прохладная и дождливая погода. Причина — мощный североатлантический циклон, протянувшийся от Кольского полуострова до Кавказа. Эта гигантская атмосферная воронка изменит привычный летний уклад: солнце будет скрыто за плотными облаками, а дожди станут ежедневными. Об этом рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Что такое «огуречные» дожди

Затяжные прохладные дожди в июле в народе называют «огуречными». Они полезны для урожая — огурцы обожают влагу. Но важно, чтобы осадки не были избыточными. Для максимальной продуктивности растений в неделю достаточно до 50 мм осадков. Однако в некоторых регионах ожидается до 67 мм — почти норма за месяц. Это принесёт пользу грядкам, но доставит дискомфорт людям.

Температура и погода по дням

Температурный фон будет однообразным и прохладным. В Москве и области ночью ожидается +9...+14, днём столбики термометров поднимутся лишь до +18...+23. Свинцовое небо, косматые облака и дождь будут сопровождать жителей всю неделю. Лето в этом году решило напомнить о себе прохладой и уютом, создавая атмосферу меланхолии.

Вывод

Затяжные «огуречные» дожди принесут прохладу и влагу, которая будет полезна для растений, но может доставить неудобства людям. Одевайтесь по погоде, берите зонт и настройтесь на уютный, спокойный ритм этой недели. Лето бывает разным — и в этом его прелесть.

Ранее мы рассказывали, что предстоящая неделя будет на контрастах погоды.