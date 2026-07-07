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Теперь будем ездить по-другому: изменились правила для пассажиров общественного транспорта

Опубликовано: 7 июля 2026 09:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
Теперь будем ездить по-другому: изменились правила для пассажиров общественного транспорта
фото legion-media
Список изменений в транспортной системе

С 6 июля 2026 года в ряде российских регионов планируют обновить правила проезда в общественном транспорте. Речь идёт не о мелких правках, а о заметной перестройке системы оплаты, контроля и поведения в салоне.

Что хотят поменять: главные пункты

Среди основных нововведений выделяют такие моменты:

  • приоритет безналичной оплаты — наличные хотят оставить только как резервный вариант;
  • сокращение числа кондукторов при одновременном увеличении количества валидаторов и терминалов;
  • запрет для водителей принимать наличные во время движения — чтобы не отвлекаться от дороги;
  • более строгий контроль льгот: система будет проверять не только факт прикладывания карты, но и актуальность статуса — просроченная льгота грозит штрафом;
  • корректировки норм провоза багажа, колясок и велосипедов, а также усиление правил насчёт стоячих мест у дверей.

Зачем это делают: логика изменений

Главная цель реформы — сделать систему прозрачнее и безопаснее. Безналичный расчет позволяет властям точно понимать, сколько людей реально проехало, и платить перевозчикам за выполненную работу, а не за «кассу» на маршруте.

Это убирает стимул гнать автобус ради большего числа посадок и высадок. Кроме того, когда оплата идёт через бюджет региона, проще вводить гибкие тарифы и связывать разные виды транспорта в единую тарифную сетку.

Практический совет

Чтобы поездки оставались спокойными, стоит заранее подстроиться под перемены:

  • держите на транспортной карте достаточный баланс и проверяйте её статус, если пользуетесь льготой;
  • заранее продумывайте, как будете провозить коляску или велосипед — нормы могут стать строже;
  • избегайте оплаты наличными на ходу: если такая возможность ещё остаётся, лучше не создавать неудобств водителю и другим пассажирам.

Вывод

Планируемые изменения в работе общественного транспорта направлены на повышение прозрачности расчётов и безопасности поездок. Переход к безналичной системе и усиленный контроль должны сделать работу перевозчиков более предсказуемой, а поездки — удобнее. Главное — быть в курсе и заранее учитывать новые правила. Об этом передает канал "Вечерняя Москва" (18+).

Мнение автора

Как-то раз в час пик пыталась оплатить проезд наличными, а водитель не мог отвлечься, чтобы принять деньги, — в итоге автобус задержался, а пассажиры нервничали. С тех пор стараюсь пользоваться картой и заранее следить за балансом. Если новые правила помогут убрать такие заминки и сделать движение стабильнее, это точно пойдёт на пользу всем.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему вырос спрос на зарядные станции для электрокаров.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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