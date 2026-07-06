Синоптики озадачили прогнозом: неделя будет на контрастах, готовьте зонты и панамы

Прогноз погоды на неделю: жара до +35° на юге, дожди и прохлада в центре и на северо-западе — что ждать в вашем регионе?

На этой неделе погода в разных регионах России будет определяться чередованием антициклонов и атмосферных фронтов. На юге — жара до +33, на северо-западе — дожди и прохлада, в центре — облачно и сыро. Специалисты Центра погоды "Фобос" рассказали, чего ждать в каждом регионе.

Общая картина по регионам

Юг России. В начале недели — жарко и солнечно, +28...+33, возможны локальные ливни в предгорьях Кавказа. Во второй половине недели атмосферный фронт принесёт интенсивные осадки и похолодание до +22...+25. На востоке жара местами усилится до +35. Вода у побережья Кавказа +24...+27, у Крыма +22...+25.

Средняя Волга. До четверга — сухо и тепло, днём +25...+30, местами до +33. В пятницу атмосферный фронт принесёт ливни, возможны сильные дожди.

Северо-Запад. Начало недели — ненастное, +17...+22. Со второй половины недели потеплеет до +20...+25, на юге до +27...+30.

Центральная Россия. В течение недели — облачно, частые дожди, пониженное давление. Днём +19...+24.

Урал. Стабильная погода с кратковременными грозами в середине недели. Днём +27...+32, на юге до +35.

Южная Сибирь. В начале недели — грозовые ливни, затем без осадков. Днём +24...+28, к концу недели +20...+25.

Дальний Восток. Грозовые дожди, местами сильные. В Приамурье +27...+32, в Приморье +22...+27.

Погода в крупных городах

В Санкт-Петербурге первая половина недели дождливая, +18...+20. С четверга — потепление до +22...+24.

В Москве — пониженное давление, осадки, днём +18...+21, ночью +13...+16, что немного ниже климатической нормы.

Вывод

Неделя обещает быть контрастной: от жары на юге до дождей в центре и на северо-западе. Следите за обновлениями прогноза, особенно перед дальними поездками, и планируйте дела с учётом погодных условий. Будьте готовы к переменам — и они не застанут вас врасплох.

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