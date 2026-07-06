Карелия - это не только озера: куда отправиться собирать ягоды - рай для любителей черники, клюквы и голубики

Названы самые ягодные места Карелии

Карелия подходит не только для ловли рыбы, купания, но и сбора ягод. На территории республики растет черника, голубика, клюква, морошка. Собирать дары природы можно в рамках экскурсии, но лучше отправиться в лес самостоятельно. Для этого важно знать самые ягодные места.

Что нужно учесть перед сбором ягод

Перед походом в лес нужно внимательно изучить маршрут, взять мобильный телефон с доступом к картам, а также на всякий случай взять и бумажную версию. Не забывайте пользоваться репеллентами, выбирайте закрытую одежду и высокую обувь (особенно актуально для сборщиков клюквы). С собой у вас должна быть вода, некоторое количество еды, что позволит подкрепиться во время сбора ягод.

Где растут ягоды в Карелии

Не стоит пытаться собрать все виды ягод сразу, так как они растут в разных районах. Поставьте перед собой цель, только после чего смотрите, куда вам отправляться.

Черника

Эта ягода растет в хвойных лесах, в районе вырубок и на склонах холмов. Для сбора черники отправляйтесь в Прионежский район. В окрестностях деревни Бесовец и поселков Лучевое и Тулгуба очень много ягод, сообщает sorola.ru.

Морошка

Морошка предпочитает расти на открытых участках, которые являются труднопроходимыми (болота, тундра). За этой ягодой нужно отправляться в Беломорский район (окрестности Белого моря) и Пряжинский район (территория рядом с Ведлозером).

Голубика

Голубика предпочитает влажную почву, поэтому ее можно встретить в хвойных лесах и на окраинах болот. Отправляйтесь за ягодой в Северную Карелию, а также в Пряжинский район.

Клюква

Этой ягоде нужны только сфагновые болота, поэтому в обычных лесах вы ее точно не найдете. Клюкву можно собрать в Северной и Центральной Карелии, а также в Беломорском районе.

Опыт автора

“При посещении Карелии я оказалась в Прионежском районе, поэтому смогла вдоволь наесться черники. Прежде такого количества этой ягоды не видела”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал “Городовой” рассказал, почему на территории Карелии так много озер.