Почему на территории Карелии так много озер - причина не только в ледниках: полезно знать каждому

Карелия славится не только густыми лесами, горами, но и большим количеством озер. На территории республики насчитывается более 61 тысячи таких водоемов, чем не может похвастаться ни один регион страны. С чем связано появление большого количества озер?
Ледники
На территории современной Карелии около 10-12 тысяч лет назад располагался Валдайский ледник, который при отступлении создал большое количество впадин. Позже они начали заполняться водой.
Тектонические разломы
Республика Карелия находится на Балтийском щите, который отличается невероятной жесткостью. Именно благодаря тектоническим разломам образовались Онежское и Ладожское озера.
Большое количество осадков
На территории республики выпадает достаточное количество дождей и снега, из-за чего влага постоянно питает озера, не успевает испаряться.
Какую площадь занимают озера
“Общая водная площадь озер размерами от 1 км2 и более составит 28,9 тыс. км2. Озера величиной от 0,1 до 1 км2 занимают приблизительно 10 тыс. км2 (Смирнов, 1954). Таким образом, вся водная площадь учтенных озер достигает округленно 40 тыс. км2, или 4 млн. га, причем более 50% составляют площади 36 крупных озер — от 50 км2 и выше — и около 20% —озера размером от 1 до 50 км2”, - сообщает портал “Ведлозерское сельское поселение”.
Какие озера посетить в Карелии
- Ладожское;
- Онежское;
- Мраморное;
- Янисъярви;
- Сямозеро;
- Топозеро;
- Пяозеро.
Опыт автора
"При посещении Карелии первым делом отправляюсь на Ладожское озеро. Оно впечатляет своим масштабом, просторами. В этом году намерена посетить Онежское и Мраморное озера", - заявила Полина Аксенова.
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