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Почему на территории Карелии так много озер - причина не только в ледниках: полезно знать каждому

Опубликовано: 2 июля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Почему на территории Карелии так много озер - причина не только в ледниках: полезно знать каждому
Почему на территории Карелии так много озер - причина не только в ледниках: полезно знать каждому
Legion-Media
Названы причины большого количества водоемов на территории Карелии

Карелия славится не только густыми лесами, горами, но и большим количеством озер. На территории республики насчитывается более 61 тысячи таких водоемов, чем не может похвастаться ни один регион страны. С чем связано появление большого количества озер?

Ледники

На территории современной Карелии около 10-12 тысяч лет назад располагался Валдайский ледник, который при отступлении создал большое количество впадин. Позже они начали заполняться водой.

Legion-Media
Legion-Media

Тектонические разломы

Республика Карелия находится на Балтийском щите, который отличается невероятной жесткостью. Именно благодаря тектоническим разломам образовались Онежское и Ладожское озера.

Большое количество осадков

На территории республики выпадает достаточное количество дождей и снега, из-за чего влага постоянно питает озера, не успевает испаряться.

Какую площадь занимают озера

“Общая водная площадь озер размерами от 1 км2 и более составит 28,9 тыс. км2. Озера величиной от 0,1 до 1 км2 занимают приблизительно 10 тыс. км2 (Смирнов, 1954). Таким образом, вся водная площадь учтенных озер достигает округленно 40 тыс. км2, или 4 млн. га, причем более 50% составляют площади 36 крупных озер — от 50 км2 и выше — и около 20% —озера размером от 1 до 50 км2”, - сообщает портал “Ведлозерское сельское поселение”.

Legion-Media
Legion-Media

Какие озера посетить в Карелии

  • Ладожское;
  • Онежское;
  • Мраморное;
  • Янисъярви;
  • Сямозеро;
  • Топозеро;
  • Пяозеро.

Опыт автора

"При посещении Карелии первым делом отправляюсь на Ладожское озеро. Оно впечатляет своим масштабом, просторами. В этом году намерена посетить Онежское и Мраморное озера", - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал “Городовой” рассказал, в какую деревню туристы съезжаются со всей страны.

Автор:
Полина Аксенова
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