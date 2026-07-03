Народные приметы на 3 июля: что категорически запрещено в день Мефодия Перепелятника

3 июля: традиции, запреты и приметы.

В народном календаре 3 июля называют Мефодием Перепелятником. В этот день православные чтят святителя Мефодия, а крестьяне издавна замечали, что на поля слетаются перепела — склёвывать созревающие колосья. С этой датой связано множество поверий, которые соблюдали наши предки.

Что нельзя делать 3 июля

В этот день существовало немало запретов, нарушение которых, по поверьям, сулило беды:

Отправляться в дальний путь — к опасности. Если поездки не избежать, прихватывали с собой икону.

Причинять вред птицам — нарушителя ждала полоса неудач.

Выдёргивать перья из подушек — к ночным кошмарам.

Есть сырые яйца — могли накликать дурные вести.

Выставлять напоказ достаток — чтобы не сглазить.

Трогать пауков и рвать паутину — будут ссоры в семье.

Вступать в сделки с незнакомцами — есть риск обмана.

Брать или давать в долг — к долговой яме.

Совершать спонтанные покупки — к разорению.

Сметать крошки со стола на пол — ждите голод.

Выбрасывать объедки — их оставляли до утра или отдавали скотине.

Для женщин действовали особые запреты:

Выходить на рассвете — год будет тяжёлым на работу без отдыха.

Замужним — обедать перед зеркалом, чтобы не растерять семейное счастье.

Девушкам — мерить чужие украшения, чтобы не принять чужие горести.

Беременным — есть сладкое (мёд, варенье), чтобы ребёнок не родился легковерным.

Что можно и нужно делать 3 июля

Несмотря на строгие запреты, день был наполнен полезными и добрыми делами. В первую очередь уделяли внимание дому и хозяйству: занимались уборкой, наводили порядок в хлеву, трудились в поле и на огороде. Особое значение придавали бане — вечером обязательно топили парную и парились с берёзовым и дубовым вениками, веря, что это отгоняет болезни на целый год.

Также в этот день было принято собираться семьёй: гулять, ходить в гости или просто проводить время вместе за общим столом. Охота на перепелов в некоторых губерниях считалась удачным занятием.

Приметы о погоде

По приметам этого дня судили о погоде на ближайшие дни. Если соловей заливался трелями ночью напролёт, ждали, что жара продержится ещё как минимум неделю. Если же пернатые затаились и не подавали голоса — готовились к ненастью.

Обильная роса на траве с утра считалась верным знаком, что день пройдёт без дождя. Туман на рассвете предвещал тёплую, но пасмурную погоду. А если к полудню разыгрывался сильный ветер, на следующий день ждали дождя.

Вывод

3 июля — день, наполненный народной мудростью и множеством традиций. Внимание к птицам, осторожность в поступках, уважение к природе и семейным ценностям — главные уроки этого дня. Соблюдая старые обычаи, можно привлечь удачу и защитить дом от невзгод.

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