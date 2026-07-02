Забудьте про удачу в этот день: 2 июля — Зосим Пчельник, 3 строгих запрета по народным приметам

Народные приметы на Зосим Пчельник: пчёлы подскажут погоду, а запреты уберегут от беды. Запомните, чтобы не пожалеть.

В старину 2 июля называли Зосимым Пчельником. В этот день особо почитали пчёл — ведь они дарили людям мёд, который считался не просто лакомством, а настоящим лекарством. Пасечники обходили ульи с почтением, приговаривая заговоры, а хозяева домов старались не шуметь, чтобы не разозлить тружениц, пишет AiF.ru.

Пчельник — праздник трудящихся насекомых

2 июля — Зосим Пчельник. В этот день пчёлы, по поверью, собирают мёд с особым рвением, так что пасечники старались их не беспокоить. И даже приговаривали, чтобы больше было мёда. Между прочим, в ульи запускали синиц — те вычищали вредителей. Пчёл на Руси очень чтили: считалось, что разорить улей — великий грех.

Запреты и добрые дела

В день Пчельника нельзя было:

вредить насекомым, тревожить ульи и тем более ломать их;

хвастаться мёдом или успехами на пасеке;

продавать или угощать чужих мёдом, чтобы достаток не укользнул;

брать и давать деньги - утекут;

ссориться, сквернословить и злиться, особенно рядом с пасекой — пчёлы, по поверьям, становятся агрессивными;

переедать, ставить веник кверху метёлкой и готовиться к переезду.

Что же было уместно? Наблюдать за пчёлами с уважением, собирать созревшие травы, посвятить время семье и тихим делам. В этот день не искали шумных праздников, а стремились к покою и внутренней гармонии.

Приметы на 2 июля

Наши предки умели читать погоду по пчелиному поведению. Утром пчёлы активно трудятся — день будет солнечным и тёплым. Сидят в улье или возвращаются рано — дождь не за горами. Прилипли к стенкам — жди зноя. Кусают больнее, чем обычно — будет засуха. А если летают лениво и вяло — скоро похолодает.

Также обращали внимание на природу: вечерняя радуга сулила ясные дни, утренний мелкий дождь — скорое солнце, а густая роса — обильный медосбор.

Вывод

2 июля — день, где вера и природа звучат в унисон. Остановитесь на мгновение, отнеситесь с теплом к маленьким труженицам, избегайте суеты и пустых слов. И тогда даже самый обычный день наполнится смыслом, а лето откроется своей щедрой стороной.

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