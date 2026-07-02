Врач предупредила аллергиков: начинается сезон цветения сорных трав - как защититься

Середина лета для многих — время пикников и долгих прогулок, но для аллергиков этот период может оказаться непростым. Хотя цветение луговых и злаковых трав постепенно сходит на нет, впереди — новый виток сезонной реакции.
Что происходит с аллергенами в июле
По данным аллерголога-иммунолога Людмилы Знаменской, к первой декаде июля завершается цветение луговых и злаковых трав — симптомы, вызванные ими, начнут постепенно стихать.
Но расслабляться рано: уже с середины месяца стартует цветение сорных трав, среди которых особенно выделяются полынь и амброзия.
Почему амброзия — серьезный вызов
Аллергия на амброзию считается одной из самых тяжёлых: растение активно выделяет пыльцу, из‑за чего симптомы могут держаться долго и проявляться ярко.
Из‑за высокой концентрации аллергена даже недолгая прогулка в зоне цветения способна спровоцировать заметную реакцию.
Как снизить риски: простые меры предосторожности
- следите за пыльцевым прогнозом в своём городе — такие данные публикуют метеосервисы и специализированные сайты;
- в дни высокой концентрации пыльцы старайтесь не гулять рано утром и в сухую ветреную погоду — именно тогда её больше всего в воздухе;
- после улицы промывайте нос солевым раствором и меняйте одежду — так вы снизите контакт с осевшей пыльцой;
- держите под рукой назначенные врачом средства — своевременный приём препаратов помогает держать симптомы под контролем.
Конец цветения одних трав не означает окончания сезона аллергии: на смену им приходят другие, не менее активные аллергены. Если заранее учитывать эти перемены и соблюдать несложные правила, можно заметно снизить дискомфорт и провести июль спокойнее.
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