Городовой / Новости Петербурга / Врач предупредила аллергиков: начинается сезон цветения сорных трав - как защититься
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Забудьте про удачу в этот день: 2 июля — Зосим Пчельник, 3 строгих запрета по народным приметам Полезное
Поливаю томаты правильно – и плоды больше не трескаются: советы от агронома Радзевской Полезное
Лишний балласт, а пользы никакой: какие вещи нельзя брать в поход - не только берцы Полезное
После 40 нужно отказаться от этой мечты — жизнь пройдет счастливо: совет от Омара Хайяма Полезное
Беру степлер в огород – всего за полчаса проблема с сорняками решена: одуванчики, сныть и пырей как в воду канут Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Прогноз погоды Психология
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Врач предупредила аллергиков: начинается сезон цветения сорных трав - как защититься

Опубликовано: 2 июля 2026 00:21
 Проверено редакцией
Городовой ру
Врач предупредила аллергиков: начинается сезон цветения сорных трав - как защититься
фото legion-media
Начинается опасный сезон для аллергиков

Середина лета для многих — время пикников и долгих прогулок, но для аллергиков этот период может оказаться непростым. Хотя цветение луговых и злаковых трав постепенно сходит на нет, впереди — новый виток сезонной реакции.

Что происходит с аллергенами в июле

По данным аллерголога-иммунолога Людмилы Знаменской, к первой декаде июля завершается цветение луговых и злаковых трав — симптомы, вызванные ими, начнут постепенно стихать.

Но расслабляться рано: уже с середины месяца стартует цветение сорных трав, среди которых особенно выделяются полынь и амброзия.

Почему амброзия — серьезный вызов

Аллергия на амброзию считается одной из самых тяжёлых: растение активно выделяет пыльцу, из‑за чего симптомы могут держаться долго и проявляться ярко.

Из‑за высокой концентрации аллергена даже недолгая прогулка в зоне цветения способна спровоцировать заметную реакцию.

Как снизить риски: простые меры предосторожности

  • следите за пыльцевым прогнозом в своём городе — такие данные публикуют метеосервисы и специализированные сайты;
  • в дни высокой концентрации пыльцы старайтесь не гулять рано утром и в сухую ветреную погоду — именно тогда её больше всего в воздухе;
  • после улицы промывайте нос солевым раствором и меняйте одежду — так вы снизите контакт с осевшей пыльцой;
  • держите под рукой назначенные врачом средства — своевременный приём препаратов помогает держать симптомы под контролем.

Конец цветения одних трав не означает окончания сезона аллергии: на смену им приходят другие, не менее активные аллергены. Если заранее учитывать эти перемены и соблюдать несложные правила, можно заметно снизить дискомфорт и провести июль спокойнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, теперь искусственный интеллект защищает памятники Петербурга.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью