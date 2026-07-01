Искусственный интеллект защищает памятники Петербурга - количество актов вандализма снизилось на 90%.

В Северной столице тестируют умный способ уберечь памятники от случайных повреждений: на помощь пришли камеры, видеоаналитика и голосовые сигналы.
Система уже показала впечатляющие результаты — случаи «неосознанного вандализма» резко пошли на спад.
Как устроена система охраны
Комплекс объединяет видеокамеры с видеоаналитикой и модуль голосового оповещения: искусственный интеллект сам замечает подозрительные действия и сразу подаёт сигнал.
Человеческое участие не требуется — система реагирует автономно. Первым объектом стал бюст Николая Пржевальского в Александровском саду: именно там проверили, насколько эффективно предупреждение останавливает туристов от попыток потрогать монумент «на удачу».
Что уже получилось и что планируют дальше
- Сокращение «неосознанного вандализма» на 90 % за полгода — большинство людей отказывались от контакта с памятником после звукового сигнала.
- К системе уже подключено более 40 городских монументов; формируют список объектов, которым защита нужна в первую очередь.
- В перспективе добавят ещё один ИИ‑модуль — он будет работать как городской аудиогид и одновременно усиливать охранную функцию.
- Особое внимание уделяют популярным деталям памятников: например, бронзовой фигуре верблюда у бюста Пржевальского, которая традиционно притягивает внимание туристов.
Инновационная система доказывает: современные технологии могут бережно защищать культурное наследие, не мешая туристам знакомиться с городом, отмечает источник.
Видеоаналитика и голосовое предупреждение заметно снижают риск случайных повреждений, а расширение сети и добавление аудиогида сделает защиту ещё умнее. Такой подход помогает сохранять исторический облик Петербурга, не превращая памятники в «неприкасаемые экспонаты за стеклом».
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