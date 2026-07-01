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Искусственный интеллект защищает памятники Петербурга - количество актов вандализма снизилось на 90%.

Опубликовано: 1 июля 2026 10:47
 Проверено редакцией
Городовой ру
Искусственный интеллект защищает памятники Петербурга - количество актов вандализма снизилось на 90%.
фото legion-media
 Как работает цифровая защита памятников в Петербурге

В Северной столице тестируют умный способ уберечь памятники от случайных повреждений: на помощь пришли камеры, видеоаналитика и голосовые сигналы.

Система уже показала впечатляющие результаты — случаи «неосознанного вандализма» резко пошли на спад.

Как устроена система охраны

Комплекс объединяет видеокамеры с видеоаналитикой и модуль голосового оповещения: искусственный интеллект сам замечает подозрительные действия и сразу подаёт сигнал.

Человеческое участие не требуется — система реагирует автономно. Первым объектом стал бюст Николая Пржевальского в Александровском саду: именно там проверили, насколько эффективно предупреждение останавливает туристов от попыток потрогать монумент «на удачу».

Что уже получилось и что планируют дальше

  • Сокращение «неосознанного вандализма» на 90 % за полгода — большинство людей отказывались от контакта с памятником после звукового сигнала.
  • К системе уже подключено более 40 городских монументов; формируют список объектов, которым защита нужна в первую очередь.
  • В перспективе добавят ещё один ИИ‑модуль — он будет работать как городской аудиогид и одновременно усиливать охранную функцию.
  • Особое внимание уделяют популярным деталям памятников: например, бронзовой фигуре верблюда у бюста Пржевальского, которая традиционно притягивает внимание туристов.

Инновационная система доказывает: современные технологии могут бережно защищать культурное наследие, не мешая туристам знакомиться с городом, отмечает источник.

Видеоаналитика и голосовое предупреждение заметно снижают риск случайных повреждений, а расширение сети и добавление аудиогида сделает защиту ещё умнее. Такой подход помогает сохранять исторический облик Петербурга, не превращая памятники в «неприкасаемые экспонаты за стеклом».

Ранее «Городовой» рассказывал, что скрывали запасники Эрмитажа десятки лет.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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