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99 пуговиц Петра I и шелковые тайны Китая: что скрывали запасники Эрмитажа десятки лет

Опубликовано: 30 июня 2026 19:10
 Проверено редакцией
99 пуговиц Петра I и шелковые тайны Китая: что скрывали запасники Эрмитажа десятки лет
99 пуговиц Петра I и шелковые тайны Китая: что скрывали запасники Эрмитажа десятки лет
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Эрмитаже открылись интересные выставки.

В Эрмитаже сейчас происходит настоящее представление двух великих империй — России и Китая. В Зимнем дворце открылись сразу две интересные площадки.

На одной показывают сокровища последних китайских императоров, а на другой — личные вещи Петра I, которые десятилетиями были скрыты от глаз публики.

Запретный город в центре Петербурга

В Гербовом зале открылась выставка «Императорский Китай». Она посвящена династии Цин. Эти императоры правили почти в то же время, что и наши Романовы.

В залах выставили около 60 редких экспонатов, сообщает на сайте музея. Обычно они лежат в запасниках, и увидеть их — большая удача. Что там интересного?

  • Портреты героев. Огромные изображения генералов императора Цяньлуна. Это была эпоха великих завоеваний Китая.
  • Шелковая роскошь. Халаты чиновников и их жен, расшитые так детально, что их можно разглядывать часами.
  • Кабинет мудреца. В центре выставки воссоздали рабочее место китайского чиновника. В то время элитой были не просто богачи, а ученые, которые знали каллиграфию и древние тексты.
  • Подарки царю. Можно увидеть вещи, которые китайский император подарил Николаю II на коронацию.

Важный момент: Династия Цин была последней в истории Китая. После неё страна стала республикой. Посмотреть на ушедшую красоту можно до конца сентября 2026 года.

Рабочая форма Петра Великого

В другом зале — Николаевском — выставили вещь с удивительной историей. Это «шкиперский костюм» Петра I.

Царь обожал Голландию и всё, что связано с морем. Этот костюм сшит из черного бархата, но по фасону он напоминает одежду простых голландских моряков.

В нем были широкие штаны и короткая куртка — бострог. Петру было в этом удобно: одежда не сковывала движений, в ней можно было и на корабле работать, и на маскараде гулять.

99 пуговиц и ювелирная работа

Костюм почти никто никогда не видел. Он был в плохом состоянии и долго ждал своей очереди на реставрацию. Мастера начали работу в 2025 году и сделали невозможное:

  1. Бережно очистили старинный бархат.
  2. Заменили подкладку, подобрав ткань, как в XVIII веке.
  3. Главная деталь: На костюме было 99 пуговиц. Они деревянные и оплетены шерстяной нитью. 37 штук были потеряны, и реставраторы вручную воссоздали их по старинной технологии.

Экспертиза подтвердила: и ткань, и сам способ шитья — на 100% голландские.

Почему это стоит увидеть?

Такие выставки — это не просто «старые вещи под стеклом». Это возможность увидеть историю без фильтров.

Посмотреть на халат, который носил китайский чиновник 300 лет назад, или на куртку, в которой Петр I, возможно, планировал постройку Петербурга.

Китайская выставка будет работать долго, а вот костюм Петра после показа уедет в фондохранилище «Старая Деревня». Так что если будете в Эрмитаже в ближайшее время — обязательно загляните в эти залы.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге бесплатно послушать джаз и увидеть «Онегина» с оркестром.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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