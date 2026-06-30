99 пуговиц Петра I и шелковые тайны Китая: что скрывали запасники Эрмитажа десятки лет

В Эрмитаже открылись интересные выставки.

В Эрмитаже сейчас происходит настоящее представление двух великих империй — России и Китая. В Зимнем дворце открылись сразу две интересные площадки.

На одной показывают сокровища последних китайских императоров, а на другой — личные вещи Петра I, которые десятилетиями были скрыты от глаз публики.

Запретный город в центре Петербурга

В Гербовом зале открылась выставка «Императорский Китай». Она посвящена династии Цин. Эти императоры правили почти в то же время, что и наши Романовы.

В залах выставили около 60 редких экспонатов, сообщает на сайте музея. Обычно они лежат в запасниках, и увидеть их — большая удача. Что там интересного?

Портреты героев. Огромные изображения генералов императора Цяньлуна. Это была эпоха великих завоеваний Китая.

Огромные изображения генералов императора Цяньлуна. Это была эпоха великих завоеваний Китая. Шелковая роскошь. Халаты чиновников и их жен, расшитые так детально, что их можно разглядывать часами.

Халаты чиновников и их жен, расшитые так детально, что их можно разглядывать часами. Кабинет мудреца. В центре выставки воссоздали рабочее место китайского чиновника. В то время элитой были не просто богачи, а ученые, которые знали каллиграфию и древние тексты.

В центре выставки воссоздали рабочее место китайского чиновника. В то время элитой были не просто богачи, а ученые, которые знали каллиграфию и древние тексты. Подарки царю. Можно увидеть вещи, которые китайский император подарил Николаю II на коронацию.

Важный момент: Династия Цин была последней в истории Китая. После неё страна стала республикой. Посмотреть на ушедшую красоту можно до конца сентября 2026 года.

Рабочая форма Петра Великого

В другом зале — Николаевском — выставили вещь с удивительной историей. Это «шкиперский костюм» Петра I.

Царь обожал Голландию и всё, что связано с морем. Этот костюм сшит из черного бархата, но по фасону он напоминает одежду простых голландских моряков.

В нем были широкие штаны и короткая куртка — бострог. Петру было в этом удобно: одежда не сковывала движений, в ней можно было и на корабле работать, и на маскараде гулять.

99 пуговиц и ювелирная работа

Костюм почти никто никогда не видел. Он был в плохом состоянии и долго ждал своей очереди на реставрацию. Мастера начали работу в 2025 году и сделали невозможное:

Бережно очистили старинный бархат. Заменили подкладку, подобрав ткань, как в XVIII веке. Главная деталь: На костюме было 99 пуговиц. Они деревянные и оплетены шерстяной нитью. 37 штук были потеряны, и реставраторы вручную воссоздали их по старинной технологии.

Экспертиза подтвердила: и ткань, и сам способ шитья — на 100% голландские.

Почему это стоит увидеть?

Такие выставки — это не просто «старые вещи под стеклом». Это возможность увидеть историю без фильтров.

Посмотреть на халат, который носил китайский чиновник 300 лет назад, или на куртку, в которой Петр I, возможно, планировал постройку Петербурга.

Китайская выставка будет работать долго, а вот костюм Петра после показа уедет в фондохранилище «Старая Деревня». Так что если будете в Эрмитаже в ближайшее время — обязательно загляните в эти залы.

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