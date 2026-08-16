Как живут женщины в Ираке - туристка съездила и проверила: неожиданные факты

Как живут женщины в Ираке - туристка съездила и проверила: неожиданные факты Legion-Media

Ирак редко пользуется популярностью у туристов, так как эта страна многих пугает. Но именно в таких местах расширяется сознание, ведь многие государства похожи между собой, из-за чего картинка становится одинаковой. Ирак будет существенно отличаться от привычных локаций.