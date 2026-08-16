Как живут женщины в Ираке - туристка съездила и проверила: неожиданные факты

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” побывала в Ираке, посетив несколько городов. Во время прогулок она заметила, что на улицах женщины встречаются реже, чем мужчины. Именно отсюда сложился вопрос - как в этой стране живут женщины?
Почему на улицах мало женщин
В Ираке женщинам не принято ходить куда-либо без мужчины. Здесь всегда их должен сопровождать брат, отец или муж. В вечернее время женщины вообще сидят дома. Есть и исключения, но они встречаются весьма редко.
Как одеваются местные женщины
Большое значение имеет часть страны, в которой вы находитесь. В федеральном Ираке чаще всего можно увидеть женщин в платках в сочетании с черной абайей. На территории Курдистана складывается иная ситуация. Здесь женщины не боятся ярко краситься и носить джинсы.
Брак
Женщины выходят замуж за того, кого выбрали родители, при этом стараются сделать это как можно раньше.
“При сватовстве жених обязан подарить невесте золото на 25 000 долларов. Это не просто красивый жест — это её личные деньги, которые остаются при ней при любом раскладе. После того как семьи договорились, пара отправляется в суд и проверять совместимость группы крови и резус-фактора. Несовместимы — жениться не разрешат. Там же подписывается брачный контракт”, - сообщает источник.
Жизнь после свадьбы
После праздника жена переезжает жить к мужу и его родственникам. Невестка должна принимать гостей, убирать, готовить. Хозяйкой в доме остается свекровь, поэтому именно она решает, как все будет устроено.
Образование
В Ираке обязательно учатся только четыре класса, но если девочка проявит интерес, то она сможет обучаться и дальше. В этой стране женщины не строят карьеру, так как их целью является именно брак.
Ранее портал "Городовой" рассказал, как живут замужние женщины в Узбекистане.