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От аргентинских ритмов до тайн Прокофьева: где в Петербурге бесплатно послушать джаз и увидеть «Онегина» с оркестром

Опубликовано: 29 июня 2026 11:05
 Проверено редакцией
От аргентинских ритмов до тайн Прокофьева: где в Петербурге бесплатно послушать джаз и увидеть «Онегина» с оркестром
От аргентинских ритмов до тайн Прокофьева: где в Петербурге бесплатно послушать джаз и увидеть «Онегина» с оркестром
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В начале июля в Петербурге будет несколько заметных музыкальных событий. 

Со 2 по 5 июля в Петербурге пройдет легендарный фестиваль «Свинг Белой ночи». Это событие, которое уже много лет организует маэстро Давид Голощекин.

В этом году в город приедут музыканты не только из России, но и из США и Аргентины, сообщили в пресс-службе Комитета по культуре города.

Первые три дня фестиваля (2, 3 и 4 июля) пройдут в Филармонии джазовой музыки на Загородном проспекте.

Программа обещает быть насыщенной: выступят квинтет Максима Медведева, Полина Ильина и квартет Алексея Попова. Концерты начинаются в 19:00 — идеальное время, чтобы зайти после работы.

Главная фишка: 5 июля в 12:00 пройдет большой гала-концерт под открытым небом. Площадку выбрали шикарную — у Михайловского замка. Самое приятное, что вход на этот уличный праздник абсолютно бесплатный.

Прокофьев в декорациях Зимнего дворца

Если вам больше по душе классика, то с 1 по 8 июля отправляйтесь в Эрмитаж. Там пройдет цикл концертов «Театр Сергея Прокофьева».

Это не просто скучные академические выступления, а масштабный проект Симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

Программа очень разнообразная:

  • 1 июля: открытие в Эрмитажном театре. Музыкальные фрагменты из дневников композитора.
  • 4 июля: премьера «Евгения Онегина». Это необычный формат: на сцене будут и оркестр, и драматические артисты.
  • 6 июля: всеми любимые хиты из балета «Ромео и Джульетта».
  • 8 июля: Финальный аккорд. Прозвучат шедевры не только Прокофьева, но и Берлиоза.

Кстати, для студентов и молодежи на многие из этих событий часто действуют скидки или можно пройти по «Пушкинской карте» — проверяйте на сайтах площадок перед покупкой.

Ранее «Городовой» рассказывал, что памятник Меншикову появится в Северной столице.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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